Der erneute israelische Angriff im Libanon blockiert die eh schon unsicheren US-Iran-Gespräche massiv. Da Teheran die Hisbollah im Libanon unterstützt und den Frieden mit den USA an einen Frieden zwischen Israel und dem Libanon knüpft, rückt eine diplomatische Einigung nun in weite Ferne. Das Risiko einer erneuten Eskalation steigt messbar und dürfte die Volatilität an den Finanz- und Rohstoffmärkten hochhalten. Sichere Häfen wie Gold und US-Anleihen könnten davon profitieren, aber auch der Ölpreis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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