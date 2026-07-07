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WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP
Xetra
06.07.26 | 17:35
140,06 Euro
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HARMONY GOLD MINING
HARMONY GOLD MINING CO LTD Chart 1 Jahr
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SAP SE140,06+0,30 %
ZEFIRO METHANE CORP0,390-2,99 %
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