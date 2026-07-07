Das ging ganz schnell! Noch während der Kampfhandlungen am Persischen Golf überboten sich die Auguren mit Prognosen, wie oft die Federal Reserve die Zinsen in diesem Jahr erhöhen wird. In der Folge gingen der Goldpreis, aber auch so manche Tech-Aktie in die Knie, der US-Dollar wurde stärker. Vergangene Woche hat sich die Stimmung komplett gedreht. Kevin Warsh, von Trump eingesetzter Fed-Chef, sorgte am Markt mit klaren Aussagen für die Wende. Demnach sei die Inflation nun kein Problem mehr. Gold und viele Tech-Werte legten in der Folge zu. Und der Markt preist seit Freitag nur noch eine Zinserhöhung für dieses Jahr ein, wie die Fed Fund Rates zeigen. Da sich Trump immer noch für Zinssenkungen ausspricht, könnte es im zweiten Halbjahr dann zum Gegenteil kommen, was der Markt bis vor Kurzem als gesichert ansah. Für Anleger ist dies das Signal, Aktienpositionen auszubauen. Wir blicken deshalb heute auf SAP, Zefiro Methane und Harmony Gold.

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