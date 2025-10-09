Anzeige
Donnerstag, 09.10.2025
Defence-Aktie mit Ritterschlag: Regierungs-Einladung zur größten Militärmesse
WKN: A0F602 | ISIN: US57636Q1040 | Ticker-Symbol: M4I
Tradegate
09.10.25 | 08:19
494,00 Euro
-0,38 % -1,90
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
MASTERCARD INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MASTERCARD INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
493,80496,2508:24
493,80496,2508:24
Firmen im Artikel
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.