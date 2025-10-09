|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AGF MANAGEMENT LIMITED
|CA0010921058
|0,125 CAD
|0,077 EUR
|ALTAI RESOURCES INC
|CA02136K1084
|0,06 USD
|EUR
|BEGBIES TRAYNOR GROUP PLC
|GB00B0305S97
|0,029 GBP
|0,0334 EUR
|DUXTON WATER LIMITED
|AU000000D2O3
|0,0372 AUD
|0,021 EUR
|ENKA INSAAT VE SANAYI AS ADR
|US2933561019
|0,0815 USD
|0,0701 EUR
|GATELEY HOLDINGS PLC
|GB00BXB07J71
|0,062 GBP
|0,0714 EUR
|GUANGDONG INVESTMENT LTD ADR
|US4006542082
|1,7117 USD
|1,472 EUR
|INGLES MARKETS INC
|US4570301048
|0,165 USD
|0,1418 EUR
|JUDGES SCIENTIFIC PLC
|GB0032398678
|0,327 GBP
|0,3768 EUR
|JUDGES SCIENTIFIC PLC
|GB0032398678
|0,327 GBP
|0,3768 EUR
|KADANT INC
|US48282T1043
|0,34 USD
|0,2923 EUR
|KERRY GROUP PLC
|IE0004906560
|-
|0,42 EUR
|KITE REALTY GROUP TRUST
|US49803T3005
|0,27 USD
|0,2321 EUR
|KNIGHTS GROUP HOLDINGS PLC
|GB00BFYF6298
|0,0305 GBP
|0,0351 EUR
|KONGSBERG GRUPPEN ASA
|NO0013536151
|2,4 NOK
|0,2068 EUR
|LIKEWISE GROUP PLC
|GB00BHNWH003
|0,0013 GBP
|0,0015 EUR
|LPP SA
|PLLPP0000011
|330 PLN
|77,5797 EUR
|MASTERCARD INC
|US57636Q1040
|0,76 USD
|0,6535 EUR
|MASTERCARD INC CDR
|CA57637G1054
|0,0466 CAD
|0,0287 EUR
|MICROLISE GROUP PLC
|GB00BLR8L223
|0,006 GBP
|0,0069 EUR
|MP EVANS GROUP PLC
|GB0007538100
|0,18 GBP
|0,2074 EUR
|ORACLE CORPORATION
|US68389X1054
|0,5 USD
|0,4299 EUR
|ORACLE CORPORATION CDR
|CA68390F1018
|0,1764 USD
|0,1517 EUR
|PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC
|GB00BYRJ5J14
|0,0177 GBP
|0,0204 EUR
|RIVERVIEW BANCORP INC
|US7693971001
|0,02 USD
|0,0171 EUR
|STELRAD GROUP PLC
|GB00BMHRMV23
|0,0304 GBP
|0,035 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2025 wallstreetONLINE (Dividenden)