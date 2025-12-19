Harvest Technology, TKMS und Kongsberg: Digitale Bausteine einer neuen maritimen Epoche

Anzeige / Werbung

Unter Wasser und darüber: Die Seekriegsführung wird neu gedacht

Die Seekriegsführung erlebt einen grundlegenden Umbruch. Unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs und zunehmender hybrider Bedrohungen verlagert sich der sicherheitspolitische Fokus in Nord- und Ostsee wieder stärker auf die unmittelbaren eigenen Seegebiete. Kritische Infrastruktur unter Wasser, maritime Versorgungsrouten und militärische Präsenz rücken erneut ins Zentrum strategischer Planung.

Dabei zeigt sich, dass klassische Großplattformen allein nicht mehr ausreichen. Unbemannte Überwasserfahrzeuge, Unterwasser-Drohnen und stationäre Sensoren am Meeresboden übernehmen zunehmend Aufgaben der Aufklärung, Überwachung und Frühwarnung. Die Ukraine hat im Schwarzen Meer demonstriert, dass auch ohne eigene große Flotte erheblicher militärischer Druck aufgebaut werden kann - durch den gezielten Einsatz unbemannter Systeme.

Nato-Marinen reagieren darauf mit einer Neuausrichtung ihrer Konzepte. Zukünftig sollen bemannte Einheiten wie Fregatten oder U-Boote im Verbund mit autonomen Plattformen operieren. Ziel ist ein dauerhaft verfügbares Lagebild über große Seegebiete hinweg. Angesichts begrenzter Schiffs- und Personalressourcen setzen Militärplaner auf vernetzte Systeme, die über Monate im Einsatz bleiben können und Bewegungen auf und unter Wasser kontinuierlich erfassen.

Diese Entwicklung erhöht die technischen Anforderungen an Kommunikation und Datenverarbeitung erheblich. Sensoren, Drohnen und autonome Boote erzeugen große Mengen an Echtzeitdaten, die auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig übertragen und ausgewertet werden müssen. Die Fähigkeit, Informationen aus entfernten maritimen Einsatzräumen schnell und stabil verfügbar zu machen, wird damit zu einem zentralen Baustein moderner maritimer Sicherheitsarchitektur.

Harvest Technology Group Ltd.: Kommunikation für entfernte Einsatzräume

Die australische Harvest Technology Group Ltd. (ISIN AU0000082422) positioniert sich in diesem Umfeld als Anbieter spezialisierter Lösungen für Remote-Kommunikation. Das Unternehmen entwickelt Software- und Hardwaretechnologien, die die Übertragung von Video-, Audio- und Sensordaten selbst bei stark eingeschränkter Bandbreite ermöglichen.

Im Zentrum steht eine proprietäre Datenübertragungstechnologie, die Datenströme priorisiert und optimiert. Dadurch lassen sich Live-Informationen aus abgelegenen oder maritimen Einsatzgebieten an zentrale Leitstellen übertragen. Typische Anwendungsfelder sind Offshore-Inspektionen, Überwachung von Schiffen oder die Fernunterstützung technischer Einsätze.

Harvest ist kein klassischer Rüstungskonzern und kein Anbieter kompletter Marineplattformen. Das Unternehmen liefert vielmehr einen digitalen Baustein, der in bestehende maritime Systeme integriert werden kann. Damit adressiert Harvest ein Nischensegment innerhalb der wachsenden Wertschöpfungskette vernetzter maritimer Systeme.

Thyssenkrupp Marine Systems: Plattformen für die vernetzte Marine

Thyssenkrupp Marine Systems, kurz TKMS (WKN TKMS01, ISIN DE000TKMS017), zählt zu den etablierten Anbietern im militärischen Schiffbau. Das Unternehmen ist insbesondere für den Bau konventioneller U-Boote sowie moderner Fregatten bekannt und beliefert zahlreiche Marinen weltweit.

Aktuelle Projekte zeigen, dass auch klassische Plattformen zunehmend für den Einsatz unbemannter Systeme ausgelegt werden. Neue Fregattenkonzepte sehen modulare Stellflächen für Drohnen, Sensoren und Missionsmodule vor. Ziel ist es, bemannte Schiffe als Knotenpunkte in einem vernetzten System aus Über- und Unterwasserfahrzeugen zu nutzen.

TKMS verfolgt damit einen systemischen Ansatz: Großplattformen bleiben zentrale Träger militärischer Fähigkeiten, werden aber technologisch so ausgelegt, dass sie mit autonomen und digitalen Systemen zusammenwirken können.

Kongsberg Gruppen: Sensorik, Steuerung und maritime Systeme

Die norwegische Kongsberg Gruppen ASA (ISIN NO0003043309) ist ein breit aufgestellter Technologiekonzern mit starker Präsenz im maritimen und militärischen Bereich. Das Unternehmen entwickelt unter anderem Sensor-, Navigations- und Automationssysteme für Schiffe, Unterwasserfahrzeuge und maritime Überwachung.

Kongsberg ist sowohl im zivilen als auch im militärischen Markt aktiv. Die Lösungen reichen von autonomen Unterwasserfahrzeugen bis hin zu integrierten Steuerungs- und Überwachungssystemen für Flotten. In der neuen maritimen Sicherheitsarchitektur nimmt Kongsberg damit eine Rolle als Technologie-Integrator ein, der physische Systeme und digitale Steuerung verbindet.

Im Unterschied zu Harvest liegt der Schwerpunkt weniger auf reiner Datenübertragung, sondern auf der Kombination aus Sensorik, Plattformsteuerung und Systemintegration.

Unterschiedliche Rollen im selben System

Harvest Technology, TKMS und Kongsberg stehen für unterschiedliche Ebenen derselben Entwicklung. TKMS liefert die physischen Plattformen wie U-Boote und Fregatten. Kongsberg ergänzt diese durch Sensor-, Steuerungs- und Automationslösungen. Harvest wiederum adressiert die Kommunikationsebene, die notwendig ist, um Daten aus verteilten Systemen zusammenzuführen und nutzbar zu machen.

Gemeinsam spiegeln diese Unternehmen den strukturellen Wandel der maritimen Sicherheit wider: weg von isolierten Einheiten, hin zu vernetzten Systemen aus bemannten und unbemannten Komponenten.

Fazit

Die maritime Sicherheitslage treibt eine technologische Neuausrichtung voran. Autonome Systeme, Sensor-Netzwerke und digitale Kommunikation verändern das Bild moderner Seestreitkräfte. In diesem Umfeld entstehen neue Anforderungen an Vernetzung und Datenverarbeitung.

Harvest Technology positioniert sich als spezialisierter Anbieter für robuste Remote-Kommunikation, während Thyssenkrupp Marine Systems und Kongsberg Gruppen auf der Ebene großer Plattformen und integrierter Systeme agieren. Zusammen stehen sie für unterschiedliche, aber sich ergänzende Rollen innerhalb einer maritimen Technologiearchitektur, die zunehmend digital und vernetzt gedacht wird.

Quellen:

Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

