Harvest Technology: Ukraine-Partnerschaft könnte Nodestream für NATO-Märkte öffnen

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Harvest Technology Group Limited (WKN: A2QKQU | ISIN: AU0000082422) hat mit der ukrainischen Technologie- und Forschungseinrichtung Public Union "Technopark Flight City 4.0" eine Absichtserklärung über eine strategische Partnerschaft und wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit unterzeichnet. Die unverbindliche Vereinbarung soll die Grundlage für eine mögliche künftige Zusammenarbeit schaffen. Ziel ist es, die wissenschaftlichen und technologischen Kompetenzen von Technopark mit den Protokollen von Harvest für eine sichere und bandbreiteneffiziente Datenübertragung zu verbinden. Im Mittelpunkt stehen Lösungen, die auch unter Bedingungen elektronischer Kriegsführung eine stabile Kommunikation ermöglichen.

Die geplante Zusammenarbeit soll die Anpassung, Integration, Erprobung und mögliche Nutzung der Nodestream-Plattform in unbemannten Luftfahrtsystemen, bodengebundenen Robotikplattformen - darunter auch Minenräumfahrzeuge - sowie KI-gestützten Systemen untersuchen. Dabei liegt der Fokus auf der Übertragung von Echtzeit-Videos, Telemetriedaten und weiteren Informationen selbst unter extrem eingeschränkten Bandbreiten ab 8 kbit/s. Gleichzeitig soll die Leistungsfähigkeit der Technologie unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen überprüft werden.

Harvest weist darauf hin, dass die Vereinbarung unverbindlich ist, keine finanziellen Verpflichtungen beinhaltet und keinerlei Technologietransfer vorsieht. Jede spätere Anpassung, Integration, Erprobung oder Bereitstellung der Technologie setzt sowohl eine separate verbindliche Vereinbarung als auch sämtliche erforderlichen Genehmigungen nach den australischen Exportkontroll- und Sanktionsgesetzen voraus.

Technologie soll sich unter anspruchsvollsten Bedingungen bewähren

Harvest-CEO Veronica Bainton ordnet die Vereinbarung wie folgt ein: "Dieses Memorandum spiegelt das wachsende internationale Interesse an der Fähigkeit von Nodestream wider, auch dort belastbare Kommunikation bereitzustellen, wo Bandbreite knapp ist und schwierige Bedingungen herrschen. Es ist ein früher, unverbindlicher Schritt, und jede zukünftige Zusammenarbeit wird strikt im Einklang mit unseren Verpflichtungen im Bereich der Exportkontrolle erfolgen - eröffnet uns jedoch einen Weg, unsere Technologie in einigen der anspruchsvollsten Einsatzumgebungen der Welt zu validieren."

Vorbehaltlich einer späteren verbindlichen Vereinbarung und der notwendigen Genehmigungen haben beide Partner drei potenzielle Entwicklungsfelder identifiziert. Geplant ist zunächst die Integration der physischen Nodestream-Module in unbemannte Fluggeräte und bodengebundene Robotikplattformen einschließlich Minenräumsystemen.

Darüber hinaus soll die Video-, Audio- und Telemetriedatenkomprimierung von Nodestream mit den KI-Entwicklungen von Technopark kombiniert werden. Ziel ist es, wichtige Erkennungsdaten auch über stark bandbreitenbegrenzte Kommunikationskanäle zu übertragen. Ergänzend ist vorgesehen, Anwendungen von Nodestream für Linux- und Windows-Systeme in Bodenleitstellen und Koordinierungszentren einzubinden, um den Fernbetrieb robotischer Plattformen über große Distanzen zu unterstützen.

Validierung könnte Tür zu NATO- und AUKUS-Kunden öffnen

Die Absichtserklärung sieht außerdem Feldtests der Nodestream-Technologie unter besonders anspruchsvollen Bedingungen vor. Dazu zählen elektronische Gegenmaßnahmen, hohe Paketverlustraten sowie instabile Satelliten- und Mobilfunkverbindungen. Entstehende Testberichte und Gutachten könnten Harvest künftig nutzen, um die Zuverlässigkeit seiner Systeme gegenüber Verteidigungs- und Regierungsbehörden in NATO- und AUKUS-Staaten nachzuweisen.

Harvest betont zugleich ausdrücklich den unverbindlichen Charakter der Vereinbarung. Das Memorandum begründet weder finanzielle Verpflichtungen noch den Transfer oder die Lizenzierung von Technologie, Hardware, Software, Quellcode oder Know-how. Ebenso verpflichtet es keine der beiden Parteien zur Umsetzung weiterer Schritte.

Jede mögliche Anpassung, Integration, Erprobung, Bereitstellung oder Übertragung der Technologie hängt von einer gesonderten verbindlichen Vereinbarung sowie der vorherigen Erteilung sämtlicher erforderlicher Genehmigungen, Lizenzen und Exportfreigaben nach australischem Recht ab. Dazu zählen insbesondere die Vorgaben des Defence Trade Controls Act 2012 sowie der Defence and Strategic Goods List. Das Unternehmen weist darauf hin, dass keine Gewissheit besteht, ob diese Voraussetzungen erfüllt werden, ob aus der Absichtserklärung eine verbindliche Vereinbarung entsteht oder ob daraus künftig Umsätze erzielt werden. Das Memorandum hat eine Laufzeit von fünf Jahren und kann von jeder Partei mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden.

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Quellen:

Harvest Technology Group | ASX: HTG - Announcements



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Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

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