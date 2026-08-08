Anzeige
Mehr »
Samstag, 08.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Saga bei 0,53 CAD: Bewertet der Markt noch immer nur die Hälfte der Story?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3DPNG | ISIN: AU0000481509 | Ticker-Symbol: NS2
Frankfurt
07.08.26 | 08:01
0,006 Euro
-30,00 % -0,002
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
NODESTREAM LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NODESTREAM LTD 5-Tage-Chart
Small- & Micro Cap Investment
08.08.2026 06:49 Uhr
533 Leser
Artikel bewerten:
(2)

8 Kilobit statt Gigabyte: Wie Nodestream Satellitenkommunikation im Ukraine-Krieg neu denkt

Anzeige / Werbung

Ein australisches Technologieunternehmen testet sein Ultra-Low-Bandwidth-Protokoll erstmals unter Bedingungen aktiver elektronischer Kriegsführung. Der Vergleich mit klassischen Satellitenlösungen zeigt, worin der technologische Unterschied besteht - und wo die Grenzen liegen.

Militärische Kommunikationssysteme stehen zunehmend vor einem Zielkonflikt: hohe Datenraten für Video- und Sensordaten einerseits, Robustheit gegenüber Störung und Ausfall in umkämpften oder bandbreitenarmen Umgebungen andererseits. Nodestream (WKN: A3DPNG, ISIN: AU0000481509), bislang unter dem Namen Harvest Technology Group am Markt bekannt, positioniert sich mit einem Kommunikationsprotokoll, das genau an diesem Punkt ansetzt.

Vom maritimen Nischenanbieter zum Defence-Player

Ursprünglich entwickelte das Unternehmen seine Nodestream-Plattform für die Offshore- und Maritimindustrie: Übertragung von Video-, Audio- und Sensordaten von Schiffen, Bohrinseln oder Unterwasseranlagen über stark eingeschränkte Satellitenverbindungen. Ein frühes Anwendungsbeispiel war ein akustisches Datenübertragungssystem, das Messwerte vom Meeresboden über eine "Smart Buoy" an der Oberfläche an Land funkte. Diese technologische Basis bildet heute die Grundlage für die Expansion in den Verteidigungssektor.

Die Technologie: Wie Nodestream mit Bandbreite geizt

Das zentrale technische Merkmal der Plattform ist ihre Fähigkeit, Video-, Sprach- und Telemetriedaten bereits ab einer Bandbreite von 8 Kilobit pro Sekunde zu übertragen - ein Bruchteil dessen, was konventionelle Kommunikationssysteme benötigen. Ergänzt wird dies durch eine 384-Bit-Verschlüsselung für militärische Anwendungen. In der Praxis bedeutet das: Während Standard-Satellitennetzwerke bei eingeschränkter, gestörter oder überlasteter Bandbreite regelmäßig versagen oder auf stark reduzierte Bildqualität zurückfallen, ist Nodestream darauf ausgelegt, auch unter solchen Bedingungen einen nutzbaren Datenstrom aufrechtzuerhalten. Für Kommandostrukturen, die auf Echtzeit-Lagebilder angewiesen sind, kann dieser Unterschied zwischen einem funktionierenden und einem ausgefallenen Feed liegen.

Ukraine als Testfeld

Im Juli 2026 unterzeichnete das Unternehmen eine unverbindliche strategische Partnerschaftsvereinbarung mit dem ukrainischen Forschungs- und Technologiepark Technopark Flight City 4.0. Ziel ist die Integration von Nodestream-Modulen in unbemannte Luftfahrzeuge, bodengestützte robotische Plattformen sowie KI-gestützte Verteidigungssysteme. Die Vereinbarung umfasst außerdem eine Feldvalidierung unter realen Bedingungen aktiver elektronischer Gegenmaßnahmen sowie instabiler Satelliten- und Mobilfunkverbindungen. Die daraus resultierenden Testdaten sollen die Glaubwürdigkeit der Technologie gegenüber Verteidigungs- und Regierungskunden in NATO- und AUKUS-Staaten stärken.

Wichtig für die Einordnung: Die Vereinbarung ist ausdrücklich nicht bindend, begründet keine finanziellen Verpflichtungen und beinhaltet keine Übertragung oder Lizenzierung von Technologie. Jede künftige Anpassung, Erprobung oder Verwendung bleibt an gesonderte bindende Verträge sowie die Einhaltung australischer Exportkontroll- und Sanktionsvorschriften geknüpft.

Strategischer Umbau: Neue Führung, neuer Fokus

Zum 1. Juni 2026 übernahm Veronica Bainton die Position der Chief Executive Officer. Sie bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung aus dem Verteidigungs-, Raumfahrt- und Sicherheitssektor mit und war zuvor bei Optus Satellite and Space Systems für Beschaffungsprogramme und Industriekooperationen im Bereich Verteidigungskommunikation zuständig. Der Führungswechsel fällt zeitlich mit der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens auf Verteidigungs-, Sicherheits- und alliierte Regierungsmärkte zusammen. Ergänzend bestehen bereits Partnerschaften mit dem Satellitenanbieter AST Networks und dem Robotik-Spezialisten Guerrilla Technologies zum Aufbau einer domänenübergreifenden Konnektivitätsinfrastruktur für den Verteidigungssektor.

Markteinordnung: Bandbreitenhunger vs. Resilienz

Der globale Markt für militärische Kommunikationstechnologie wird 2026 auf ein Volumen von rund 40 Milliarden US-Dollar geschätzt, mit erwartetem kontinuierlichem Wachstum im kommenden Jahrzehnt - getrieben von geopolitischen Spannungen und dem Bedarf an störungsresistenten, souveränen Kommunikationslösungen. Im Unterschied zu klassischen Satellitenkommunikationsanbietern, die primär auf hohe Bandbreite und Netzwerkkapazität setzen, adressiert Nodestream gezielt Szenarien, in denen genau diese Ressourcen knapp, gestört oder gar nicht verfügbar sind.

-

Quellen:

https://www.tipranks.com/news/company-announcements/harvest-technology-signs-non-binding-ukrainian-partnership-to-validate-nodestream-defence-communications

https://kalkine.com.au/news/announcements/harvest-technology-signs-strategic-partnership-with-ukrainian-technopark-to-test-nodestream-platform-in-defence-applications

https://au.linkedin.com/company/harvesttechnology

https://stockhead.com.au/tech/harvest-tech-quietly-goes-mission-critical-offshore

Harvest Technology Group, AST Networks, and Guerrilla Technologies Forge New Strategic Partnership for Future-Proof Defence Connectivity

Harvest Tech Accelerates Defence Strategy With Key Leadership Changes

https://www.marinetechnologynews.com/news/harvest-smart-helps-deliver-626313


---

Lassen Sie sich in den Verteiler für Nodestream Ltd. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Nodestream Ltd" oder "Nebenwerte".

Nodestream Ltd
ISIN: AU0000082XXX
https://www.nodestream.tech/

Disclaimer/Risikohinweis
Interessenkonflikte: Mit Nodestream Ltd existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Nodestream Ltd. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Nodestream Ltd können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Nodestream Ltd einsehen: https://www.nodestream.tech/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Nodestream Ltd vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

The post 8 Kilobit statt Gigabyte: Wie Nodestream Satellitenkommunikation im Ukraine-Krieg neu denkt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000481509

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.