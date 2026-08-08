8 Kilobit statt Gigabyte: Wie Nodestream Satellitenkommunikation im Ukraine-Krieg neu denkt

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Ein australisches Technologieunternehmen testet sein Ultra-Low-Bandwidth-Protokoll erstmals unter Bedingungen aktiver elektronischer Kriegsführung. Der Vergleich mit klassischen Satellitenlösungen zeigt, worin der technologische Unterschied besteht - und wo die Grenzen liegen.

Militärische Kommunikationssysteme stehen zunehmend vor einem Zielkonflikt: hohe Datenraten für Video- und Sensordaten einerseits, Robustheit gegenüber Störung und Ausfall in umkämpften oder bandbreitenarmen Umgebungen andererseits. Nodestream (WKN: A3DPNG, ISIN: AU0000481509), bislang unter dem Namen Harvest Technology Group am Markt bekannt, positioniert sich mit einem Kommunikationsprotokoll, das genau an diesem Punkt ansetzt.

Vom maritimen Nischenanbieter zum Defence-Player

Ursprünglich entwickelte das Unternehmen seine Nodestream-Plattform für die Offshore- und Maritimindustrie: Übertragung von Video-, Audio- und Sensordaten von Schiffen, Bohrinseln oder Unterwasseranlagen über stark eingeschränkte Satellitenverbindungen. Ein frühes Anwendungsbeispiel war ein akustisches Datenübertragungssystem, das Messwerte vom Meeresboden über eine "Smart Buoy" an der Oberfläche an Land funkte. Diese technologische Basis bildet heute die Grundlage für die Expansion in den Verteidigungssektor.

Die Technologie: Wie Nodestream mit Bandbreite geizt

Das zentrale technische Merkmal der Plattform ist ihre Fähigkeit, Video-, Sprach- und Telemetriedaten bereits ab einer Bandbreite von 8 Kilobit pro Sekunde zu übertragen - ein Bruchteil dessen, was konventionelle Kommunikationssysteme benötigen. Ergänzt wird dies durch eine 384-Bit-Verschlüsselung für militärische Anwendungen. In der Praxis bedeutet das: Während Standard-Satellitennetzwerke bei eingeschränkter, gestörter oder überlasteter Bandbreite regelmäßig versagen oder auf stark reduzierte Bildqualität zurückfallen, ist Nodestream darauf ausgelegt, auch unter solchen Bedingungen einen nutzbaren Datenstrom aufrechtzuerhalten. Für Kommandostrukturen, die auf Echtzeit-Lagebilder angewiesen sind, kann dieser Unterschied zwischen einem funktionierenden und einem ausgefallenen Feed liegen.

Ukraine als Testfeld

Im Juli 2026 unterzeichnete das Unternehmen eine unverbindliche strategische Partnerschaftsvereinbarung mit dem ukrainischen Forschungs- und Technologiepark Technopark Flight City 4.0. Ziel ist die Integration von Nodestream-Modulen in unbemannte Luftfahrzeuge, bodengestützte robotische Plattformen sowie KI-gestützte Verteidigungssysteme. Die Vereinbarung umfasst außerdem eine Feldvalidierung unter realen Bedingungen aktiver elektronischer Gegenmaßnahmen sowie instabiler Satelliten- und Mobilfunkverbindungen. Die daraus resultierenden Testdaten sollen die Glaubwürdigkeit der Technologie gegenüber Verteidigungs- und Regierungskunden in NATO- und AUKUS-Staaten stärken.

Wichtig für die Einordnung: Die Vereinbarung ist ausdrücklich nicht bindend, begründet keine finanziellen Verpflichtungen und beinhaltet keine Übertragung oder Lizenzierung von Technologie. Jede künftige Anpassung, Erprobung oder Verwendung bleibt an gesonderte bindende Verträge sowie die Einhaltung australischer Exportkontroll- und Sanktionsvorschriften geknüpft.

Strategischer Umbau: Neue Führung, neuer Fokus

Zum 1. Juni 2026 übernahm Veronica Bainton die Position der Chief Executive Officer. Sie bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung aus dem Verteidigungs-, Raumfahrt- und Sicherheitssektor mit und war zuvor bei Optus Satellite and Space Systems für Beschaffungsprogramme und Industriekooperationen im Bereich Verteidigungskommunikation zuständig. Der Führungswechsel fällt zeitlich mit der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens auf Verteidigungs-, Sicherheits- und alliierte Regierungsmärkte zusammen. Ergänzend bestehen bereits Partnerschaften mit dem Satellitenanbieter AST Networks und dem Robotik-Spezialisten Guerrilla Technologies zum Aufbau einer domänenübergreifenden Konnektivitätsinfrastruktur für den Verteidigungssektor.

Markteinordnung: Bandbreitenhunger vs. Resilienz

Der globale Markt für militärische Kommunikationstechnologie wird 2026 auf ein Volumen von rund 40 Milliarden US-Dollar geschätzt, mit erwartetem kontinuierlichem Wachstum im kommenden Jahrzehnt - getrieben von geopolitischen Spannungen und dem Bedarf an störungsresistenten, souveränen Kommunikationslösungen. Im Unterschied zu klassischen Satellitenkommunikationsanbietern, die primär auf hohe Bandbreite und Netzwerkkapazität setzen, adressiert Nodestream gezielt Szenarien, in denen genau diese Ressourcen knapp, gestört oder gar nicht verfügbar sind.

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Quellen:

https://www.tipranks.com/news/company-announcements/harvest-technology-signs-non-binding-ukrainian-partnership-to-validate-nodestream-defence-communications

https://kalkine.com.au/news/announcements/harvest-technology-signs-strategic-partnership-with-ukrainian-technopark-to-test-nodestream-platform-in-defence-applications

https://au.linkedin.com/company/harvesttechnology

https://stockhead.com.au/tech/harvest-tech-quietly-goes-mission-critical-offshore