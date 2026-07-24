Über viele Monate ging es mit der Atoss Software-Aktie mehr oder weniger stark bergab, doch am Freitagmorgen setzt sich das Software-Unternehmen mit einem Kursgewinn von über +5% an die Spitze des TecDAX. Was steckt hinter dem Kursplus und könnte es der Beginn einer Trendwende sein? Starke Halbjahreszahlen Grund für die gute Performance der Atoss Software-Aktie am heutigen Tag ist die Veröffentlichung der Halbjahreszahlen. Sie fielen außerordentlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de