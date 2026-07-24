München (ots) -- Freitag, 24. Juli 2026: "1917" (20:15 Uhr)- Sonntag, 26. Juli 2026: "Glam Girls - Hinreißend verdorben" (20:15 Uhr)Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights bieten ein abwechslungsreiches Wochenende mit actionreichen Thrillern und Kriegsdramen sowie turbulenten Komödien. Den adrenalingeladenen Auftakt machen am Freitag "1917" (20:15 Uhr) und "Crimson Tide - In tiefster Gefahr" (22:30 Uhr). Am Sonntag folgt mit "Glam Girls - Hinreißend verdorben" (20:15 Uhr), "Malavita - The Family" (22:05 Uhr) und "Love Vegas" (00:15 Uhr) ein Abend voller Humor.Freitag, 24. Juli 2026Ob an Land oder unter Wasser - RTLZWEI läutet das Wochenende mit spannenden Aufträgen am Limit ein. Den Anfang macht das Kriegsdrama "1917" (20:15 Uhr) von Oscar-Preisträger Sam Mendes. Der Regisseur von "American Beauty" und "Skyfall" erzählt die Geschichte zweier britischer Soldaten, die im Ersten Weltkrieg einen lebenswichtigen Befehl durch feindliches Gebiet überbringen müssen. Für seine außergewöhnliche Inszenierung, die den Eindruck einer einzigen ununterbrochenen Kameraeinstellung vermittelt, wurde der Film 2020 mit drei Oscars ausgezeichnet. In den Hauptrollen sind George MacKay und Dean-Charles Chapman zu sehen, unterstützt von Colin Firth, Benedict Cumberbatch, Mark Strong und Andrew Scott.Im Anschluss folgt mit "Crimson Tide - In tiefster Gefahr" (22:30 Uhr) ein fesselnder U-Boot-Thriller. Gene Hackman und Denzel Washington liefern sich als Kapitän und Erster Offizier eines amerikanischen U-Boots einen packenden Konflikt, als ein Atomkrieg droht. Mit Viggo Mortensen, James Gandolfini und Steve Zahn überzeugt der Film zudem mit einer hochkarätigen Besetzung.Sonntag, 26. Juli 2026Am Sonntag sorgen zunächst Anne Hathaway und Rebel Wilson in "Glam Girls - Hinreißend verdorben" (20:15 Uhr) als ungleiches Trickbetrügerinnen-Duo für temporeiche Unterhaltung. Gemeinsam haben die glamouröse Josephine und die freigeistige Penny es auf das Vermögen eines Tech-Milliardärs abgesehen. Die moderne Neuverfilmung des Komödienklassikers "Zwei erfolgreiche Verführer" (1964) verbindet pointierten Witz mit raffinierten Täuschungsmanövern.Direkt danach trifft in "Malavita - The Family" (22:05 Uhr) Mafia auf französische Provinz-Idylle. Unter der Regie von Luc Besson stehen Robert De Niro und Michelle Pfeiffer als ehemaliges Mafia-Ehepaar im Zeugenschutzprogramm vor der Herausforderung, ein unauffälliges Leben zu führen - was den beiden nicht lange gelingt. Komplettiert wird das Starensemble von Oscar-Preisträger Tommy Lee Jones als FBI-Agent.Zum Abschluss des Filmabends steht mit "Love Vegas" (00:15 Uhr) eine Romantic Comedy auf dem Programm. Cameron Diaz und Ashton Kutcher spielen zwei Fremde, die nach einer turbulenten Nacht in Las Vegas unverhofft verheiratet sind und wenig später um einen Millionen-Jackpot konkurrieren. Schlagfertige Dialoge, jede Menge Situationskomik und große Gefühle machen den Film zu einer der beliebtesten romantischen Komödien der 2000er-Jahre.Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights - Freitag, 24. Juli 2026, und Sonntag, 26. Juli 2026, bei RTLZWEI.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Die Spielfilme bei RTLZWEI - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-spielfilme-bei-rtlzwei)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6320532