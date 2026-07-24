Seit Jahren dominiert Gilead Sciences die Virologie vor allem mit seinem milliardenschweren HIV-Geschäft. Doch hinter den Kulissen scheint der US-Pharmariese längst an der nächsten großen Franchise zu arbeiten - und die könnte Herpes simplex (HSV) heißen. Offiziell spricht Gilead bislang kaum über seine Pläne. Doch wer genauer hinhört, erkennt ein Muster: Während Investoren bisher nur wenige Informationen erhalten, fallen Aussagen von Unternehmensvertretern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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