ATOSS hat im zweiten Quartal solide Ergebnisse geliefert, mit einem Umsatzanstieg von 13% und einem EBIT-Anstieg von 17%, wobei Cloud & Subscriptions der Hauptwachstumstreiber blieben. Noch wichtiger ist, dass sich die Auftragsdynamik deutlich erholt hat: Ein starker Anstieg des New ACV im zweiten Quartal hob das erste Halbjahr insgesamt über das Vorjahresniveau, trotz eines schwächeren ersten Quartals, unterstützt durch Migrationen, Expansion und verbesserte Vertriebsleistung. Das Management erwartet für 2026 und 2027 Umsätze im mittleren Bereich der Prognosebandbreite und geht davon aus, das aktuelle Margenniveau fortzuschreiben, während die EBIT-Margenuntergrenze für 2027 auf mindestens 35% angehoben wird. Die Umsetzung der KI-Agenda bleibt auf Kurs und sollte ATOSS' Wettbewerbsvorteil stärken, den adressierbaren Markt (TAM) erweitern und das Umsatzwachstum, die Geschwindigkeit und die Margen unterstützen. Wir bestätigen unser BUY-Rating und unser Kursziel von 130,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/atoss-software-se
© 2026 mwb research