BMW leidet, und zwar sehr. Ohne einmal eigene Zahlen zu liefern, gerät die Aktie wegen der soeben gemeldeten schwachen VW-Zahlen unter Druck. Dann auch noch der dritte Starter-Rückruf innerhalb eines Jahres und Chinas Luxussteuer, die BMW voll trifft. Doch mitten in diesem Dauerdruck gibt es ein Signal, das aufhorchen lässt. Wie weit kann das KGV und der Aktienkurs von BMW noch sinken, bis die Wende kommt? Der Auslöser von heute Volkswagen meldete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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