Biotech-Finanzierung: Warum Kapital über den Entwicklungserfolg entscheidet

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Biotechnologie lebt von Forschung, neuen Wirkstoffen und medizinischem Fortschritt. Doch selbst starke wissenschaftliche Ansätze brauchen vor allem eines: ausreichend Kapital. Gerade bei kleinen börsennotierten Unternehmen entscheidet die Finanzierung häufig darüber, ob ein Projekt den Weg von der präklinischen Entwicklung bis in die klinische Prüfung schafft.

Die Herausforderung ist groß. Forschungskosten fallen früh an. Umsätze entstehen dagegen meist erst Jahre später. Junge Unternehmen müssen deshalb ihre Liquidität sichern, ohne bestehende Aktionäre übermäßig zu verwässern. Genau hier setzt die Kapitalmarktstrategie von NurExone Biologic Inc. an. Das Unternehmen verfolgt ein mehrgleisiges Finanzierungskonzept, das an Modelle erinnert, die auch BioNTech und Vertex Pharmaceuticals in ihren frühen Entwicklungsphasen genutzt haben.

NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU, ISIN: CA67059R1091) verbindet dabei wissenschaftliche Entwicklung mit gezielten Finanzierungsmaßnahmen. Ziel ist es, die klinische Entwicklung voranzutreiben und zugleich genügend Spielraum für weitere Forschungsschritte zu erhalten.

Exosomen öffnen neue Wege in der Neurologie

Im Mittelpunkt steht eine exosomenbasierte Wirkstoffplattform. Der führende Entwicklungskandidat ExoPTEN wird zur Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen entwickelt. Zusätzlich prüft NurExone mögliche Anwendungen bei weiteren neurologischen Erkrankungen. Dazu gehören Schädigungen des Sehnervs, wie sie etwa beim Glaukom auftreten.

Exosomen können therapeutische Wirkstoffe gezielt transportieren. Präklinische Studien von NurExone deuten darauf hin, dass dieser Transport minimalinvasiv bis in das zentrale Nervensystem möglich sein könnte. Sollte sich der Ansatz in klinischen Studien am Menschen bestätigen, könnte daraus ein neuer Behandlungsweg für Erkrankungen entstehen, die bislang als nicht umkehrbar gelten.

Für die langfristige Bewertung rücken neben der Technologie zwei weitere Punkte in den Vordergrund. NurExone verfügt über ein wachsendes internationales Patentportfolio. Einzelne Schutzrechte reichen je nach Patentfamilie bis etwa 2040. Das stärkt die technologische Position und schafft Planungssicherheit.

Hinzu kommt der Orphan-Drug-Status von ExoPTEN für akute Rückenmarksverletzungen. Dieser Status bringt regulatorische Vorteile, niedrigere Gebühren und im Erfolgsfall die Aussicht auf eine siebenjährige Marktexklusivität in den USA. Gleichzeitig kann dies das Programm für mögliche Lizenz- oder Übernahmepartner interessanter machen.

Finanzierung wird zum Hebel für den nächsten Schritt

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 50 Millionen kanadischen Dollar zählt NurExone zu den kleineren börsennotierten Biotechnologieunternehmen. In diesem Segment ist Kapital nicht nur Treibstoff, sondern oft der entscheidende Engpass. Klinische Entwicklung kostet viel, während operative Einnahmen meist noch fehlen.

Klassische Kapitalerhöhungen können zu deutlicher Verwässerung führen. Daher greifen viele junge Biotechnologieunternehmen auf Privatplatzierungen und strategische Partnerschaften zurück. BioNTech finanzierte seine Entwicklung über Jahre hinweg durch mehrere Wagniskapitalrunden und strategische Investoren, bevor 2019 der Börsengang folgte. Auch Vertex Pharmaceuticals kombinierte früh Börsenkapital, Partnerschaften und weitere Finanzierungsformen, um die kostenintensive Medikamentenentwicklung voranzutreiben.

NurExone setzt ebenfalls auf mehrere aufeinanderfolgende Finanzierungsbausteine. Bislang wurden auf diese Weise mehr als 20 Millionen US-Dollar eingeworben. Das zeigt eine fortlaufende Unterstützung durch Investoren und soll zugleich die Verwässerung begrenzen.

Ein aktueller Baustein ist die Privatplatzierung vom 30. Juni 2026. Dabei wurden 1.012.573 Einheiten zu 0,62 CAD je Einheit ausgegeben. Der Bruttoerlös lag bei rund 628.000 CAD.

Klinische Daten bleiben der wichtigste Werttreiber

Parallel versucht NurExone, seine Technologie auch außerhalb der klassischen Arzneimittelentwicklung wirtschaftlich zu nutzen. Über die US-Tochter Exo-Top wurde eine Absichtserklärung für den Vertrieb nicht beladener Exosomen im mexikanischen Wellness- und Ästhetikmarkt geschlossen. Solche Anwendungen könnten künftig zusätzliche Umsätze ermöglichen und den Kapitalbedarf teilweise abfedern.

Für Anleger bleibt der zentrale Prüfstein jedoch unverändert. Entscheidend ist, ob die präklinischen Ergebnisse in den kommenden klinischen Studien bestätigt werden. Gelingt dieser Übergang, könnte sich die Bewertung des Unternehmens stärker an der Technologieplattform und ihren möglichen Anwendungen orientieren. Die Finanzierung schafft dafür die Grundlage. Den eigentlichen Wertbeweis müssen die klinischen Daten liefern.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-kapitalmarktstrategie-im-biotech-sektor-warum-die-finanzierung-oft-ueber-erfolg-oder-misserfolg-entscheidet/5212901/

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