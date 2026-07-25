Warum Quantencomputing zur nächsten strategischen Technologie der NATO werden könnte

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Über Jahrzehnte beruhte der militärische Vorsprung der NATO auf einer vertrauten Kombination aus technologischer Überlegenheit, dem Austausch von Geheimdienstinformationen und operativer Koordination. Doch angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen und immer ausgefeilterer Formen der digitalen Kriegsführung richten Verteidigungsplaner ihren Blick zunehmend auf eine neue Fähigkeit, die das Kräftegleichgewicht grundlegend verändern könnte: das Quantencomputing.

Lange Zeit wurde die Quantentechnologie vor allem als wissenschaftliche Kuriosität betrachtet. Inzwischen entwickelt sie sich jedoch immer stärker zu einem strategischen Faktor. Militäranalysten sind zunehmend davon überzeugt, dass Quantencomputing, Quantensensorik und quantensichere Kommunikation die Art und Weise, wie Konflikte künftig abgeschreckt, geplant und geführt werden, grundlegend verändern könnten. Für die NATO stellt sich nicht mehr die Frage, ob Quantentechnologien relevant werden, sondern ob das Bündnis schnell genug auf ihr Aufkommen vorbereitet sein wird.

Diese Dringlichkeit ergibt sich aus dem, was Verteidigungsexperten inzwischen als "Q-Day" bezeichnen - jenen Zeitpunkt, an dem Quantentechnologien ein Entwicklungsstadium erreichen, das bedeutende strategische Vorteile ermöglicht. Laut einer aktuellen Analyse der Initiative "Mad Scientist" der US-Armee könnte das Zusammenwirken von Quantentechnologien, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen militärische Entscheidungsprozesse erheblich beschleunigen, operative Zeitfenster verkürzen und den Charakter der Kriegsführung grundlegend verändern.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Computern, die Informationen sequentiell verarbeiten, arbeiten Quantencomputer mit sogenannten Qubits, die gleichzeitig mehrere Zustände einnehmen können. In Kombination mit dem Phänomen der Verschränkung könnten künftige Systeme dadurch hochkomplexe Optimierungs- und Simulationsprobleme lösen, die selbst die leistungsfähigsten Supercomputer der Gegenwart überfordern.

Für die NATO sind die Auswirkungen weitreichend.

Moderne Militäroperationen beruhen auf der Verarbeitung riesiger Datenmengen aus Satelliten, Aufklärungssystemen, Geheimdienstnetzwerken und multinationalen Kommandostrukturen. Die Koordination von Personal, Logistik, Cyberoperationen und autonomen Systemen über zahlreiche Länder hinweg erzeugt eine Komplexität, die klassische Rechenmethoden zunehmend an ihre Grenzen bringt.

Quantencomputing könnte neue Möglichkeiten bieten, diese Herausforderungen zu bewältigen.

Militärplaner untersuchen bereits, wie quantengestützte Simulationen die Modellierung von Gefechtsfeldern, die Logistikplanung und operative Entscheidungsprozesse verbessern könnten. Zukünftige Systeme wären möglicherweise in der Lage, Tausende von Szenarien gleichzeitig auszuwerten und Kommandeuren dabei zu helfen, in dynamischen und sich schnell verändernden Situationen optimale Handlungsoptionen zu identifizieren. Experten gehen davon aus, dass diese Beschleunigung des Entscheidungszyklus groß angelegte multidimensionale Militäroperationen grundlegend verändern könnte.

Neben der Planung ist die Cybersicherheit zu einem der dringendsten Themen der NATO geworden.

Verteidigungsexperten warnen, dass Quantencomputer eines Tages die heute verwendeten Verfahren der asymmetrischen Verschlüsselung obsolet machen könnten. Dadurch wären sensible militärische Kommunikationskanäle und Geheimdienstnetzwerke gefährdet. Verschärft wird die Bedrohung durch sogenannte "Harvest now, decrypt later"-Angriffe, bei denen Gegner bereits heute verschlüsselte Daten sammeln - in der Erwartung, dass zukünftige Quantencomputer diese Informationen später entschlüsseln können.

Die strategischen Folgen könnten erheblich sein.

Dieselbe Analyse der US-Armee weist darauf hin, dass Russland massiv in die Quantenforschung investiert hat und versuchen könnte, Quantentechnologien in seine umfassendere Doktrin asymmetrischer Kriegsführung, Täuschung und Informationsoperationen zu integrieren. Moskaus langjährige Schwerpunkte auf Cyberfähigkeiten, elektronischer Kriegsführung und sogenannten "Maskirovka"-Taktiken nähren die Sorge, dass Quantentechnologien bestehende Schwachstellen der westlichen Militärinfrastruktur zusätzlich verstärken könnten.

Vor diesem Hintergrund verabschiedete die NATO im Jahr 2024 ihre erste Quantenstrategie. Diese umfasst Pläne zur Entwicklung quantenresistenter Verschlüsselung, fortschrittlicher Sensortechnologien und quantengestützter Nachrichtendienstfähigkeiten. Zudem betont das Bündnis die Bedeutung sicherer Lieferketten, engerer Kooperationen mit Forschungseinrichtungen sowie einer beschleunigten Erprobung durch Prototypen und Testumgebungen.

Für Investoren eröffnet diese Entwicklung Chancen, die weit über Unternehmen hinausgehen, die reine Quantenhardware entwickeln.

Die erste Phase der Investitionen im Quantensektor konzentrierte sich vor allem auf die Anzahl der Qubits und unterschiedliche Hardwarearchitekturen. Zunehmend richtet sich der Fokus jedoch auf Software-, Cybersicherheits- und Integrationsplattformen, die Regierungen und Unternehmen eine sichere und effiziente Nutzung von Quantentechnologien ermöglichen.

Hier versuchen Unternehmen wie SuperQ Quantum Computing (ISIN: CA86848C1086), eine strategische Position einzunehmen.

Anstatt eigene Quantenprozessoren zu entwickeln, konzentriert sich SuperQ auf den Aufbau eines hardwareunabhängigen Ökosystems, das klassische Rechenleistung, künstliche Intelligenz, Hochleistungsrechner und unterschiedliche Quantenarchitekturen in einer einzigen Betriebsumgebung vereint. Mit der kürzlich vorgestellten Plattform Super OS und dem umfassenderen Super-Ökosystem möchte das Unternehmen den Zugang zu fortschrittlichen Rechenkapazitäten für Branchen von der Pharmaindustrie bis hin zur Luft- und Raumfahrt sowie dem Verteidigungssektor vereinfachen.

Dieser Ansatz spiegelt eine wachsende Erkenntnis innerhalb der militärischen Planung wider: Kurz- und mittelfristig wird sich vermutlich keine einzelne Quantenhardware-Plattform durchsetzen. Verteidigungsorganisationen werden flexible Systeme benötigen, die verschiedene Technologien koordinieren können und gleichzeitig mit bestehender Infrastruktur kompatibel bleiben.

Cybersicherheit bildet die zweite Säule dieser Strategie.

Die Plattform SuperPQC soll Regierungen und regulierten Industrien dabei helfen, sich auf den Übergang zu einer Post-Quanten-Sicherheit vorzubereiten. Dazu gehören die Identifizierung kryptografischer Abhängigkeiten, die Analyse potenzieller Schwachstellen sowie die Entwicklung strukturierter Wege hin zu einer quantensicheren Infrastruktur. Während die NATO ihre Vorbereitungen auf ein Quantenzeitalter beschleunigt, dürfte die Fähigkeit, Kommunikationswege zu schützen und die Informationsüberlegenheit zu sichern, ebenso wichtig werden wie Fortschritte bei der Rechenleistung.

Die Konvergenz von Quantencomputing, künstlicher Intelligenz und Cybersicherheit befindet sich noch in einem frühen Stadium. Vollständig fehlertolerante Quantencomputer könnten noch Jahre von einer breiten Anwendung entfernt sein. Dennoch sind Verteidigungsplaner zunehmend überzeugt, dass Abwarten keine Option ist.

Für die NATO entwickelt sich Quantencomputing von einer aufkommenden Technologie zu einer strategischen Fähigkeit, die zukünftige Militärdoktrinen prägen, die Informationskriegsführung neu definieren und das globale Machtgleichgewicht in einer zunehmend umkämpften Welt beeinflussen könnte.

Für Unternehmen, die an der Schnittstelle von Quanteninfrastruktur, Cybersicherheit und Unternehmensintegration tätig sind, könnte das nächste Schlachtfeld daher nicht mit Waffen beginnen - sondern mit Rechenleistung.

Quellen

https://www.rbcwealthmanagement.com/en-uk/insights/quantum-computing-and-the-next-technology-contest

https://www.home.saxo/content/articles/equities/quantum-revolution-eng-02062026

https://postquantum.com/quantum-sovereignty/quantum-sovereignty-intro/

https://www.superq.co/news/secures-major-commercial-agreement-with-ai-financial-aifc

https://money.usnews.com/investing/articles/best-quantum-computing-stocks-to-buy

https://www.afr.com/technology/us-to-pour-140m-into-psiquantum-as-part-of-2-8b-investment-push-20260521-p5zzn1

https://www.weforum.org/stories/2026/06/cybersecurity-post-quantum-encryption/

https://madsciblog.t2com.army.mil/554-q-day-approaches-preparing-the-nato-alliance-for-the-quantum-era/

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SuperQ Quantum Computing Inc.

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