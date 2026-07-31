Europas Aufrüstung schafft einen Milliardenmarkt - warum Quantencomputing jetzt zur strategischen Schlüsseltechnologie wird

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Wenn von Europas Aufrüstung die Rede ist, denken die meisten an höhere Verteidigungsausgaben, neue Waffensysteme oder den Ausbau der Munitionsproduktion. Doch im Hintergrund entsteht ein Wettlauf, der langfristig mindestens ebenso entscheidend sein könnte: der Kampf um technologische Souveränität.

Denn moderne Verteidigung wird längst nicht mehr nur auf dem Schlachtfeld entschieden. Leistungsfähige Rechenzentren, Künstliche Intelligenz, sichere Kommunikationsnetze und Quantencomputing entwickeln sich zunehmend zu strategischen Ressourcen. Wer künftig über die leistungsfähigsten digitalen Technologien verfügt, verschafft sich nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern stärkt auch seine sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit.

Mit ihrer neuen Quantum Europe Strategy macht die Europäische Kommission deutlich, dass Quantencomputing künftig zu den wichtigsten Zukunftstechnologien der Europäischen Union gehören soll. Neben Halbleitern, Künstlicher Intelligenz und modernen Kommunikationsnetzen soll Europa auch im Bereich der Quantentechnologien eine eigenständige industrielle Basis aufbauen.

Europas nächste Aufrüstung findet im Rechenzentrum statt

Die geopolitischen Spannungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass militärische Stärke zunehmend von technologischer Leistungsfähigkeit abhängt. Moderne Streitkräfte sind auf leistungsfähige Datenverarbeitung, sichere Kommunikation und hochkomplexe Simulationsmodelle angewiesen.

Genau hier setzt Quantencomputing an.

Künftige Quantensysteme könnten Optimierungsprobleme, Materialsimulationen oder komplexe Berechnungen deutlich schneller lösen als heutige Hochleistungsrechner. Gleichzeitig eröffnen Quantensensoren neue Möglichkeiten für Navigation, Aufklärung und Präzisionsmessungen, während Quantenkommunikation langfristig neue Sicherheitsstandards für besonders kritische Datenübertragungen schaffen könnte.

Nach Einschätzung der Europäischen Kommission könnten diese Technologien künftig unter anderem bei GPS-unabhängiger Navigation, modernen Sensorsystemen und dem Schutz kritischer Kommunikationsnetze eine wichtige Rolle spielen.

Europas größte Herausforderung beginnt jetzt

An wissenschaftlicher Kompetenz mangelt es Europa nicht.

Universitäten, Forschungszentren und Technologieunternehmen zählen in vielen Bereichen der Quantenforschung bereits heute zur Weltspitze. Doch genau darin liegt mittlerweile nicht mehr die eigentliche Herausforderung.

Die entscheidende Frage lautet heute nicht mehr, ob Europa Quantencomputer entwickeln kann, sondern wie aus wissenschaftlicher Spitzenforschung wirtschaftlich erfolgreiche Anwendungen entstehen.

Genau hier setzt die neue europäische Strategie an. Der Aufbau eines wettbewerbsfähigen Industrieökosystems, die Kommerzialisierung von Quantentechnologien und deren Integration in bestehende Wirtschaftsprozesse gehören zu den zentralen Zielen.

Für Investoren könnte genau dieser Übergang besonders spannend werden. Denn die größten Gewinner der kommenden Jahre müssen nicht zwangsläufig die Hersteller der leistungsfähigsten Quantenprozessoren sein. Ebenso profitieren könnten Unternehmen, die Quantenanwendungen in bestehende industrielle Abläufe integrieren und dadurch den praktischen Einsatz der Technologie ermöglichen.

Hybrid Computing könnte zum entscheidenden Bindeglied werden

Besonders dynamisch entwickelt sich derzeit der Bereich des sogenannten Hybrid Computing.

Dabei werden klassische Hochleistungsrechner mit verschiedenen Formen des Quantencomputings kombiniert. Unternehmen müssen ihre bestehende IT-Infrastruktur dadurch nicht vollständig ersetzen. Stattdessen werden Rechenaufgaben jeweils auf der Plattform ausgeführt, die sie am effizientesten lösen kann - sei es ein klassischer Prozessor, eine GPU oder künftig ein Quantensystem.

Gerade Branchen wie Logistik, Energieversorgung, Fertigung, Finanzdienstleistungen oder Verteidigung suchen heute weniger nach theoretischen Durchbrüchen als nach konkreten Lösungen für reale betriebliche Herausforderungen.

Genau deshalb gewinnt die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Forschung zunehmend an Bedeutung.

Vor diesem Hintergrund hat SuperQ Quantum Computing (ISIN: CA86848C1086) Anfang des Jahres eine Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) bekannt gegeben. Ziel der Zusammenarbeit ist die Bewertung hybrider Quantum-Classical-Workflows für industrielle Anwendungen unter anderem in den Bereichen Logistik, Energiesysteme, Fertigung, Finanzdienstleistungen sowie verteidigungsnaher Optimierungsaufgaben.

Die Kooperation verdeutlicht einen grundlegenden Trend innerhalb der Branche: Der Fokus verschiebt sich zunehmend von der reinen Entwicklung neuer Hardware hin zu Software, Orchestrierung und der praktischen Integration von Quantentechnologien in bestehende Geschäftsprozesse.

Quantencomputing schafft einen zweiten Milliardenmarkt

Mit dem Aufstieg des Quantencomputings entsteht gleichzeitig ein weiterer strategischer Wachstumsmarkt: die Post-Quantum-Cybersecurity.

Sicherheitsexperten warnen seit Jahren vor dem sogenannten "Harvest Now, Decrypt Later"-Szenario. Bereits heute könnten verschlüsselte Daten gespeichert werden, um sie künftig mit leistungsfähigen Quantencomputern entschlüsseln zu können.

Ein Bericht des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) zählt diese Entwicklung zu den wichtigsten sicherheitspolitischen Herausforderungen im Zusammenhang mit Quantentechnologien.

Entsprechend wächst der Handlungsdruck auf Regierungen, Finanzinstitute und Betreiber kritischer Infrastrukturen. Viele Organisationen beginnen bereits heute damit, ihre bestehenden Sicherheitsarchitekturen auf eine künftige Quantenära vorzubereiten.

Davon könnten Unternehmen profitieren, die Lösungen für den Übergang zu quantensicheren Verschlüsselungsverfahren entwickeln. Ein Beispiel ist die von SuperQ entwickelte Plattform SuperPQC, die Unternehmen dabei unterstützen soll, kryptografische Schwachstellen zu identifizieren, bestehende Abhängigkeiten zu analysieren und die Migration auf quantenresistente Sicherheitsarchitekturen zu beschleunigen.

Europas Quantum Story tritt in eine neue Phase ein

Europa steht möglicherweise erst am Anfang einer Entwicklung, die weit über die reine Forschung hinausgeht.

Während Milliarden in Verteidigung, digitale Infrastruktur und Künstliche Intelligenz fließen, entwickelt sich Quantencomputing zunehmend zu einer strategischen Schlüsseltechnologie für wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und technologische Souveränität.

Die nächste Phase dürfte daher weniger von spektakulären wissenschaftlichen Durchbrüchen geprägt sein als von der erfolgreichen Kommerzialisierung und dem industriellen Einsatz der Technologie.

Für Anleger könnte genau darin die eigentliche Investmentgeschichte liegen: Nicht ausschließlich die Entwickler der leistungsfähigsten Quantencomputer könnten zu den Gewinnern zählen, sondern jene Unternehmen, die den Weg von der Forschung in die industrielle Praxis ebnen und Quantenanwendungen für Wirtschaft und Behörden nutzbar machen.

Quellen

Europe's upgrade creates a billion-dollar market: why quantum computing is now becoming strategic | wallstreetONLINE - 14.06.2026

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SuperQ Quantum Computing Inc.

Land: Kanadisch / ISIN: CA86848C1086

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