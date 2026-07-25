Viele aussichtsreiche Minenprojekte scheitern, obwohl die zugrunde liegenden Lagerstätten großes Potenzial besitzen. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Häufig liegt das Problem jedoch weniger in der Geologie als vielmehr im Management. Fehlende Erfahrung im Bergbau, Schwierigkeiten bei der Projektfinanzierung oder eine unrealistische Einschätzung technischer und wirtschaftlicher Herausforderungen führen immer wieder dazu, dass Projekte scheitern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de