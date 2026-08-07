Viele aussichtsreiche Minenprojekte scheitern, obwohl die zugrunde liegenden Lagerstätten erhebliches Potenzial besitzen. Die Ursachen sind vielfältig. Häufig liegt das Problem jedoch weniger in der Geologie als vielmehr in der Umsetzung. Fehlende Erfahrung im Bergbau, Schwierigkeiten bei der Projektfinanzierung oder eine unzureichende geologische Modellierung führen immer wieder dazu, dass Projekte scheitern oder sich erheblich verzögern. Cambria ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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