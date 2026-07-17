Während auf den Kernprojekten wieder intensiv gebohrt wird, treibt Cambria Gold Mines gleichzeitig eine weitreichende strategische Neuausrichtung voran. Im Mittelpunkt steht die geplante Abspaltung des US-Kupferprojekts Mt. Margaret - ein Schritt, der das Profil als Goldunternehmen deutlich schärfen und gleichzeitig zusätzlichen Wert für die Aktionäre schaffen könnte. Parallel sorgen hochgradige Bohrergebnisse und der Ausbau des Managements für Rückenwind. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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