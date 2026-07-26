China hat Exportkontrollen gegen Rheinmetall und 13 weitere europäische Unternehmen verhängt. Die Maßnahmen betreffen Güter, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Gleichzeitig investiert der Konzern massiv in neue Produktionskapazitäten und hält an seinen ambitionierten Wachstumszielen fest.China reagiert auf neue EU-Sanktionen Die chinesische Regierung hat Exportkontrollen gegen insgesamt 14 europäische Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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