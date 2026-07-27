von Sandra Willmeroth Moneycab.com: Herr Zwicky, die LLB Schweiz erzielte 2025 einen Gewinn von 35 Millionen Franken. Gleichzeitig stieg das Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäft um 20,8 Prozent, während der Zinserfolg um 5,9 Prozent zurückging. Wie beurteilen Sie die Qualität dieses Ergebnisses vor dem Hintergrund des veränderten Zinsumfelds? René Zwicky: Ich beurteile die Qualität des Ergebnisses als sehr hoch. Gerade in einem veränderten Zinsumfeld ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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