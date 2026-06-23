Uznach - Die LLB (Schweiz) AG hat am Wirtschaftsforum Obersee in Rapperswil erstmals den LLB Business Award verliehen. Die Auszeichnung ging an Hostpoint AG und würdigt unternehmerische Exzellenz, Kundennähe, Innovationskraft und regionale Verantwortung. Die LLB Schweiz hat im Rahmen des Wirtschaftsforums Obersee erstmals den LLB Business Award vergeben. Preisträgerin ist Hostpoint, ein erfolgreicher Cloud-Provider für Hosting, Domains und E-Mails. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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