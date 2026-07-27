Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA: Mutares verkauft Walor Precision Turning an Reed Capital - Führender Anbieter von hochpräzisen gedrehten Metallkomponenten - Umsatz von ca. EUR 55 Mio. Euro im Jahr 2025 - Transaktion ist ein weiterer Schritt zur Realisierung der Wertschöpfung im Automobilportfolio von Mutares Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat Walor Precision Turning, einen Teil der FerrAl United-Tochtergesellschaft Walor International, erfolgreich an Reed Capital, eine unabhängige Investmentgesellschaft mit Sitz in Paris und London, verkauft. Walor Precision Turning ist ein führender Anbieter von hochpräzisen gedrehten Metallkomponenten für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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