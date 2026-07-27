Original-Research: Bio-Gate AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu Bio-Gate AG
Schutzschild "Silber" - am Ursprung der Infektion; Kapitalerhöhung beschlossen
Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981, Freiverkehr, BIG1 GY) ist mit ihrer innovativen Technologie in den Bereichen Gesundheit und Hygiene weltweit führend. Das Nürnberger Health-Technology-Unternehmen ist auf die silberbasierte Oberflächenveredlung für Medizinprodukte spezialisiert. Im Zentrum steht die proprietäre HyProtect-Technologie: eine ultradünne Plasmabeschichtung, die auf Implantat-Oberflächen antimikrobiell wirkt, ohne dabei zellschädigend zu sein, während MicroSilverBG, ein hochreines, mikroporöses Präparat, in den Bereichen Hautkosmetik, Wundpflege, bei Veterinärprodukten oder in der Industrie Anwendung findet. Beide Technologien adressieren stark wachsende Zielmärkte - sowohl in der Humanmedizin, aufgrund des demografischen Wandels (orthopädische Implantate), als auch in der Veterinärmedizin. Langjährige Kooperationen mit weltweit führenden Medizinprodukte-Herstellern sowie aufwändige regulatorische Zertifizierungen schaffen substanzielle Markteintrittsbarrieren.
Unser risiko-adjustiertes Bewertungsmodell resultiert in einem Fairen Wert im Korridor von € 6,78 - 8,30 (pro forma nach Kapitalmaßnahmen) und führt zu unserem Rating "Kaufen".
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Bio-Gate_20260727_BasisstudieBankM
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Dr. Roger Becker, CEFA
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 7191 838-46
Email: roger.becker@bankm.de
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