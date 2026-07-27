Original-Research: Bio-Gate AG - von BankM AG



27.07.2026 / 12:30 CET/CEST

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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von BankM AG zu Bio-Gate AG Unternehmen: Bio-Gate AG ISIN: DE000BGAG981 Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage, Basisstudie Empfehlung: Kaufen seit: 27.07.2026 Kursziel: € 6,78 - 8,30 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Dr. Roger Becker

Schutzschild "Silber" - am Ursprung der Infektion; Kapitalerhöhung beschlossen Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981, Freiverkehr, BIG1 GY) ist mit ihrer innovativen Technologie in den Bereichen Gesundheit und Hygiene weltweit führend. Das Nürnberger Health-Technology-Unternehmen ist auf die silberbasierte Oberflächenveredlung für Medizinprodukte spezialisiert. Im Zentrum steht die proprietäre HyProtect-Technologie: eine ultradünne Plasmabeschichtung, die auf Implantat-Oberflächen antimikrobiell wirkt, ohne dabei zellschädigend zu sein, während MicroSilverBG, ein hochreines, mikroporöses Präparat, in den Bereichen Hautkosmetik, Wundpflege, bei Veterinärprodukten oder in der Industrie Anwendung findet. Beide Technologien adressieren stark wachsende Zielmärkte - sowohl in der Humanmedizin, aufgrund des demografischen Wandels (orthopädische Implantate), als auch in der Veterinärmedizin. Langjährige Kooperationen mit weltweit führenden Medizinprodukte-Herstellern sowie aufwändige regulatorische Zertifizierungen schaffen substanzielle Markteintrittsbarrieren. Unser risiko-adjustiertes Bewertungsmodell resultiert in einem Fairen Wert im Korridor von € 6,78 - 8,30 (pro forma nach Kapitalmaßnahmen) und führt zu unserem Rating "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Bio-Gate_20260727_BasisstudieBankM

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i



Kontakt für Rückfragen:

BankM AG

Dr. Roger Becker, CEFA

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 7191 838-46

Email: roger.becker@bankm.de



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