© Foto: © Volkswagen 2024SAP, Volkswagen, Airbus und Allianz: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.Berenberg senkt das Kursziel für SAP Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP von 215 auf 205 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarehersteller habe ein positives Quartal hinter sich, schrieb Nay Soe Naing am Montag nach dem Bericht. Das Management dürfte die Kosten unter Kontrolle bringen. Der Analyst senkte jedoch seine Margenannahmen, womit er den höheren Kostendruck durch KI berücksichtigt. UBS stuft Volkswagen auf "Neutral" Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Telefonkonferenz zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von …
Enthaltene Werte: DE0008404005,NL0000235190,DE0007164600,DE0007664039Den vollständigen Artikel lesen
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