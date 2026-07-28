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WKN: RENK73 | ISIN: DE000RENK730 | Ticker-Symbol: R3NK
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27.07.26 | 17:35
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47,29047,59027.07.
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ECKERT & ZIEGLER
ECKERT & ZIEGLER SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ECKERT & ZIEGLER SE13,460+1,20 %
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RENK GROUP AG46,860+3,54 %
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