© Foto: KI-generiert mit DALL-EChina sorgt für den nächsten Abverkauf bei KI-Aktien. Besonders schlimm traf es dabei die asiatischen Märkte. Den DAX lässt das allerdings kalt. Nach den Zahlen von Mercedes rückt das Allzeithoch immer näher.Die weiter sinkenden Energiepreise dürften dem Dax auch am Dienstag Rückenwind geben. Der deutsche Leitindex könnte an seine Gewinne vom Wochenauftakt anknüpfen und sich dem Rekordhoch von 25.900 Punkten nähern. Der Broker IG taxierte den Dax rund eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 25.445 Zähler. Nach dem kräftigen Preisrückgang bei Rohöl und Gas am Montag geht es weiter abwärts. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete zuletzt rund 87 …
Enthaltene Werte: DE0007100000,JP3571400005,DE0008469XXX,EU0009652XXX,XC0009659XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,JP9010C00XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455717,US78392B1070,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,DE000A2YN900Den vollständigen Artikel lesen
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