Aufgepasst bei den Rebound-Chancen Mercedes-Benz und Nebius Group! Knaller-News bei Lahontan! Autos, KI-Spekulation und Goldrausch!

Der andauernde Iran-Krieg, die angespannte Lage rund um die Blockade der Straße von Hormus sowie US-Präsident Donald Trumps unberechenbarer Kurs zwischen maximaler wirtschaftlicher Isolation Teherans und überraschenden Deeskalations-Signalen halten die Aktienkurse in Bewegung. Die Folge sind drastische Ausschlägen bei den Energiepreisen, veränderte und teils überraschend wechselnde geopolitische Allianzen sowie neue Inflationssorgen. Die Entscheidungen aus Washington und dem Nahen Osten bestimmen das weltweite Börsengeschehen derzeit maßgeblich. Investoren stehen vor der schwierigen Herausforderung, in diesem von täglichen Krisenmeldungen und Trumps schwankender Verhandlungstaktik geprägten Marktumfeld, die richtige Aktienauswahl zu treffen. Wir haben heute 3 herausgesucht: Mercedes-Benz, Nebius Group und Lahontan Gold. Letztere meldet einen massiven Ressourcensprung um 22 % auf insgesamt knapp 2,39 Millionen Unzen Goldäquivalent auf seinem Flaggschiffprojekt Santa Fe. Dieser Bericht beleuchtet die aktuellen Zahlen, Marktgerüchte und operativen Fortschritte aller drei Unternehmen und zeigt, wo man jetzt genauer hinschauen sollte.Den vollständigen Artikel lesen ...
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