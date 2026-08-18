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zukunftsbilanzen.de
18.08.2026 06:46 Uhr
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Aufgepasst bei den Rebound-Chancen Mercedes-Benz und Nebius Group! Knaller-News bei Lahontan! Autos, KI-Spekulation und Goldrausch!

Der andauernde Iran-Krieg, die angespannte Lage rund um die Blockade der Straße von Hormus sowie US-Präsident Donald Trumps unberechenbarer Kurs zwischen maximaler wirtschaftlicher Isolation Teherans und überraschenden Deeskalations-Signalen halten die Aktienkurse in Bewegung. Die Folge sind drastische Ausschlägen bei den Energiepreisen, veränderte und teils überraschend wechselnde geopolitische Allianzen sowie neue Inflationssorgen. Die Entscheidungen aus Washington und dem Nahen Osten bestimmen das weltweite Börsengeschehen derzeit maßgeblich. Investoren stehen vor der schwierigen Herausforderung, in diesem von täglichen Krisenmeldungen und Trumps schwankender Verhandlungstaktik geprägten Marktumfeld, die richtige Aktienauswahl zu treffen. Wir haben heute 3 herausgesucht: Mercedes-Benz, Nebius Group und Lahontan Gold. Letztere meldet einen massiven Ressourcensprung um 22 % auf insgesamt knapp 2,39 Millionen Unzen Goldäquivalent auf seinem Flaggschiffprojekt Santa Fe. Dieser Bericht beleuchtet die aktuellen Zahlen, Marktgerüchte und operativen Fortschritte aller drei Unternehmen und zeigt, wo man jetzt genauer hinschauen sollte.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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