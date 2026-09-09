Machtwechsel im Depot: Warum Lahontan Gold die Schwergewichte Xiaomi und TKMS überflügeln könnte

Der chinesische Konzern Xiaomi bläst mit neuen Falt-Smartphones und Elektroautos zur Großoffensive, doch der Aktienkurs gerät immer wieder unter Druck. Parallel dazu verzeichnet der Kieler Verteidigungsspezialist TKMS nach seinem erst im August erreichten Allzeithoch einen spürbaren Kursrücksetzer. Handelt es sich bei dem Abverkauf der Rüstungsaktie nur um eine gesunde Pause oder steht eine tiefere Korrektur bevor? Abseits dieser beiden Unternehmen könnte ein kleinerer Wert aus dem Rohstoffbereich die Aufmerksamkeit noch mehr auf sich ziehen, denn es scheint, als könnte Lahontan Gold nach einer längeren Konsolidierungsphase zum charttechnischen Befreiungsschlag ansetzen. Mit soliden Kennzahlen aus der wirtschaftlichen Erstbewertung im Rücken entwickelt die Aktie nun eine dynamische Aufwärtsbewegung. Wir analysieren die Lage bei allen drei Titeln und zeigen auf, wer als Depotwert möglicherweise die Nase vorn haben könnte.Den vollständigen Artikel lesen ...
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