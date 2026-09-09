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zukunftsbilanzen.de
09.09.2026 06:46 Uhr
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Machtwechsel im Depot: Warum Lahontan Gold die Schwergewichte Xiaomi und TKMS überflügeln könnte

Der chinesische Konzern Xiaomi bläst mit neuen Falt-Smartphones und Elektroautos zur Großoffensive, doch der Aktienkurs gerät immer wieder unter Druck. Parallel dazu verzeichnet der Kieler Verteidigungsspezialist TKMS nach seinem erst im August erreichten Allzeithoch einen spürbaren Kursrücksetzer. Handelt es sich bei dem Abverkauf der Rüstungsaktie nur um eine gesunde Pause oder steht eine tiefere Korrektur bevor? Abseits dieser beiden Unternehmen könnte ein kleinerer Wert aus dem Rohstoffbereich die Aufmerksamkeit noch mehr auf sich ziehen, denn es scheint, als könnte Lahontan Gold nach einer längeren Konsolidierungsphase zum charttechnischen Befreiungsschlag ansetzen. Mit soliden Kennzahlen aus der wirtschaftlichen Erstbewertung im Rücken entwickelt die Aktie nun eine dynamische Aufwärtsbewegung. Wir analysieren die Lage bei allen drei Titeln und zeigen auf, wer als Depotwert möglicherweise die Nase vorn haben könnte.

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KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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