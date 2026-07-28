Mining News with Discovery Mining and Hannan Metals
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|Zeit
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Mining News with Discovery Mining and Hannan Metals
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|10:46
|Mining News with Discovery Mining and Hannan Metals
|Mining News with Discovery Mining and Hannan Metals
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|Mi
|Discovery Mining bestätigt das Vorhandensein einer großflächigen Lagerstätte bei Pamour
|21. Juli 2026, Toronto, Ontario / IRW-Press / Discovery Mining Ltd. (TSX: DSV, OTCQX: DSVSF)
("Discovery" oder das "Unternehmen") - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/...
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|21.07.
|Discovery Mining rises after confirming presence of large-scale deposit at Pamour mine
|21.07.
|Discovery Mining Ltd.: Discovery Confirms Presence of Large-Scale Deposit at Pamour
|Drilling1 continues to confirm and expand current open pit resources3 West Pit: 1.21 gpt2 over 9.2m2; 2.46 gpt over 5.8m; 1.02 gpt over 9.2m; 3.63 gpt over 9.9mCentral Pit: 3.05 gpt over 30.0m; 2.08...
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|14.07.
|Mining News Flash with Millennial Potash, Canada Nickel, Equinox Gold and Discovery Mining
|Mining News Flash with Millennial Potash, Canada Nickel, Equinox Gold and Discovery Mining
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|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|10:46
|Mining News with Discovery Mining and Hannan Metals
|Mining News with Discovery Mining and Hannan Metals
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|Mi
|Hannan Metals Ltd: Hannan expands Previsto gold zone ahead of drilling
|Mi
|Hannan Metals erweitert die mineralisierte Brekzienzone bei Previsto auf 305 Meter - alle 175 Schlitzproben mineralisiert
|22. JULI 2026 - Vancouver, Kanada / IRW-Press / Hannan Metals Limited ("Hannan" oder das "Unternehmen") (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) (Frankfurt: C8MQ) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/hannan-metals-ltd/
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|Mi
|Hannan Metals Ltd.: Hannan Expands Mineralized Breccia Footprint at Previsto to 305 metres
|Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - July 22, 2026) - Hannan Metals Limited (TSXV: HAN) (OTC Pink: HANNF) (FSE: C8MQ) ("Hannan" or the "Company") is pleased to report expansion of the...
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|21.07.
|Mining News Flash with Amex Gold Mining, Canada Nickel, Hannan Metals and Gold Royalty
|Mining News Flash with Amex Gold Mining, Canada Nickel, Hannan Metals and Gold Royalty
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|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|DISCOVERY MINING LTD
|5,430
|-0,91 %
|HANNAN METALS LTD
|0,464
|-2,73 %