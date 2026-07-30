Mächtiges Mineralisierungsplus: Jede Probe ein Treffer! Hannan Metals vergrößert Previsto um 65%!

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323 von 323 Kanalproben lieferten Gold oder Silber, der kartierte mineralisierte Brekzienkörper wächst auf 305 Meter. Parallel läuft das DIA-Verfahren - und aus Schweden stehen erste Bohrergebnisse aus.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Hannan Metals Limited! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Hannan Metals Limited. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 30. Juli 2026, 5:48 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold bleibt trotz kurzfristiger Belastungsfaktoren strategisch gefragt. Ein fester US-Dollar und anhaltende Erwartungen an eine restriktive US-Geldpolitik setzen den Preis zeitweise unter Druck. Gleichzeitig haben der Nahostkonflikt und die zeitweise Beeinträchtigung der Straße von Hormus die Energie- und Inflationsrisiken erhöht. Jüngste diplomatische Signale zeigen jedoch, wie schnell Öl- und Edelmetallpreise in diesem Umfeld ihre Richtung ändern können.

Eine langfristige Gegenkraft bleibt die angespannte US-Fiskallage. Nach Angaben des US-Finanzministeriums summierte sich das Haushaltsdefizit in den ersten neun Monaten des Fiskaljahres 2026 auf rund 1,4 Billionen USD. Das Congressional Budget Office erwartet für das Gesamtjahr weiterhin ein Defizit in der Größenordnung von 1,9 Billionen USD. Diese Entwicklung stärkt das Argument für eine langfristige Diversifikation in Sachwerte, ohne kurzfristige Preisschwankungen bei Gold auszuschließen.

Kumuliertes US-Defizit in den Haushaltsjahren 2025 und 2026:

Quelle: American Action Forum auf Basis des US-Finanzministeriums; Eigene Darstellung

Vor diesem Hintergrund behält Gold seine Rolle als Reserve- und Diversifikationsbaustein. Das bedeutet allerdings nicht, dass der Preis unabhängig von Dollar, Realzinsen oder kurzfristigen Kapitalströmen steigt. Gerade die jüngste Korrektur unterstreicht, wie stark sich taktische und strategische Faktoren überlagern können.

Auch am Terminmarkt hat sich die Positionierung zuletzt aufgehellt: Die Netto-Long-Position der Managed-Money-Fonds in COMEX-Gold-Futures und -Optionen stieg Mitte Juli auf das höchste Niveau seit rund sechs Monaten. Das signalisiert wachsenden Optimismus institutioneller Spekulanten.

Quelle: BullionVault auf Basis von CFTC- und LBMA-Daten; Eigene Darstellung

Auch beim Kupfer treffen kurzfristige Knappheitssignale auf eine strukturell starke Nachfrageperspektive. Die Yangshan-Kupferprämie - ein viel beachteter Indikator für Chinas Importnachfrage - sprang im Juli auf ein 14-Monats-Hoch von 100,- USD je Tonne. Gleichzeitig erreichten Chinas Importe von raffiniertem Kupfer ein Neunmonatshoch, während Wartungsarbeiten in heimischen Hütten das inländische Angebot begrenzten.

Die verfügbaren Lagerbestände gingen parallel deutlich zurück. Laut Reuters fielen die von der Shanghai Futures Exchange erfassten Bestände auf 79.909 Tonnen und damit um mehr als 80% seit Mitte März. Die LME-Bestände sanken seit Ende Mai um rund 24% auf 295.275 Tonnen, mehr als die Hälfte war bereits zur Auslieferung vorgemerkt.

Hinzu kommt die langfristige Angebotsfrage. Die Internationale Energieagentur erwartet auf Basis der bestehenden und angekündigten Projekte für 2035 weiterhin eine potenzielle Kupfer-Angebotslücke von rund 25%. Dabei handelt es sich um eine Szenariorechnung und nicht um ein garantiertes Defizit.

Kupferpreis-Rekorde als Ergebnis kurzfristiger Knappheit und struktureller Nachfrage:

Quelle: International Energy Agency, Global Critical Minerals Outlook 2026; Eigene Darstellung

Dass die Branche auf die langfristige Kupferperspektive setzt, zeigt auch die Kapitalallokation. Nach Angaben der IEA stiegen die Ausgaben kupferorientierter Unternehmen 2025 um 8%, obwohl die Investitionen in kritische Mineralien insgesamt zurückgingen. Zugleich legte der Wert der weltweiten Übernahmen und Zusammenschlüsse im Rohstoffsektor - getragen von der Nachfrage nach hochwertigen Kupferwerten - um 20% zu.

In diesem Umfeld positioniert sich Hannan Metals Limited (WKN: A2DJ8Y) mit einem frühen Gold-Kupfer-Entdeckungsprojekt in Peru und zusätzlicher Explorationsoption in Schweden. Entscheidend ist dabei weniger die Marktgeschichte allein als die Frage, ob das Unternehmen die oberflächlichen Hinweise in belastbare Bohrergebnisse und später in eine Ressource überführen kann. Und augenscheinlich kann man das.

"Previsto' wächst um fast zwei Drittel - 323 Proben mit Gold oder Silber!

Die jüngste Unternehmensmeldung vom 22. Juli 2026 erweitert die "Previsto'-Story deutlich. Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) vergrößerte den kartierten, mineralisierten monomiktischen Brekzienkörper bei "Previsto Central' von 185 auf rund 305 m - ein Plus von knapp 65%. Die neue Kampagne umfasste 175 Kanalproben über zusammen 304,6 m, und jede Probe lieferte nach Unternehmensangaben Gold oder Silber. Zusammen mit 148 Kanalproben aus der Juni-Kampagne ergibt sich damit eine Bilanz von 323 mineralisierten Proben aus 323 Proben.

Die stärksten zusammenhängenden Abschnitte der neuen Kampagne umfassen 44,9 m mit 0,4 g/t Gold (Au) und 9 g/t Silber (Ag), einschließlich 17,4 m mit 0,9 g/t Gold und 18 g/t Silber. Ein weiterer Kanal lieferte 72,8 m mit 0,2 g/t Gold und 3 g/t Silber, darin 5,3 m mit 0,5 g/t Gold und 5 g/t Silber sowie 12,6 m mit 0,4 g/t Gold und 5 g/t Silber.

Ergänzend meldete Hannan 13,9 m mit 0,8 g/t Gold und 6 g/t Silber, einschließlich 5,5 m mit 1,4 g/t Gold und 10 g/t Silber. Die Spitzenwerte der Kampagne lagen bei 2,6 g/t Gold und 37,2 g/t Silber. Diese Ergebnisse zeigen eine breite Oberflächenmineralisierung.

Quelle: Hannan Metals

Parallel umriss die Kanalbeprobung eine vom Unternehmen als hochgradig bezeichnete Silberzone von etwa 450 x 120 m mit mehr als 5 g/t Silber. Eine breitere Oberflächenanomalie mit mehr als 1 g/t Silber erstreckt sich nach Unternehmensangaben 2,6 km südlich von "Previsto Central' und 3,3 km in Ost-West-Richtung.

Quelle: Hannan Metals

Dazu sollte man wissen, dass die Probenahme bislang auf im Dschungel freiliegende Aufschlüssebeschränkt war. Die kartierten Dimensionen gelten daher als Mindestmaße und bleiben offen. Hannan betrachtet Kanalproben als repräsentativ für die anstehende Mineralisierung, die wahren Mächtigkeiten sind in diesem frühen Stadium jedoch noch nicht bekannt. Eine hundertprozentige Trefferquote bedeutet zudem den Nachweis von Gold oder Silber in jeder Probe, aber automatisch wirtschaftliche Gehalte.

Geologisch entwickelt Hannan (WKN: A2DJ8Y) "Previsto' als alkalisches Porphyr-Epithermal-System. Nach Einschätzung der Unternehmensberater deuten "Roscoelit', "Adular', "Fluorit' und pseudoleuzitführende Syenitporphyre auf einen seltenen Systemtyp hin, der internationale Analogien besitzt.

Die nächsten Arbeiten umfassen detaillierte Strukturkartierung und weitere Kanalproben bei "Previsto Central' sowie Geländeprogramme im rund 6,7 km langen "Previsto-Far-North'-Korridor. Dieser nördliche Bereich beruht bislang vor allem auf Fernerkundung, Geophysik und begrenzter Geochemie und muss durch Feldarbeiten bestätigt werden.

"DIA' eingereicht - Weg zur ersten "Previsto'-Bohrung wird konkreter!

Am 14. Juli 2026 reichte Hannan die "Declaración de Impacto Ambiental' ("DIA') für das zu 100% kontrollierte Amanecer-Gold-Kupfer-Projekt ein, zu dem "Previsto' gehört. Die "DIA' ist die zentrale Umweltzertifizierung für das geplante Explorationsprogramm. Der Antrag wird bei der peruanischen Bergbaubehörde "DGAAM' sowie parallel durch die Wasserbehörde "ANA' und die Forst- und Wildtierbehörde "SERFOR' geprüft. Vorgesehen sind 18 Bohrplattformen und 7.650 m Diamantbohrungen auf den Zielen "Previsto Central' und "Inca Garcilazo'.

Quelle: Hannan Metals

Hannan (WKN: A2DJ8Y) erwartet die endgültige DIA und weitere erforderliche Genehmigungen im ersten Quartal 2027. Erst danach kann das erste Bohrprogramm bei "Previsto' beginnen. Positiv ist, dass Peru mit dem Dekret Nr. 014-2026-EM die Abläufe für Explorationsgenehmigungen effizienter und berechenbarer gestalten will. Der Zeitplan bleibt dennoch von der behördlichen Prüfung und möglichen Auflagen abhängig. "Previsto' besitzt bislang keine Bohrergebnisse, keine Mineralressource und keine Wirtschaftlichkeitsstudie - genau deshalb wird die erste Bohrkampagne zum entscheidenden nächsten Wertnachweis.

"Stavaträsk': Erstes Bohrprogramm abgeschlossen - Ergebnisse stehen aus!

In Schweden erweitert Hannan seine kurzfristigen Explorationsoptionen. Das Unternehmen besitzt eine Option auf den Erwerb von bis zu 100% an den Projekten "Stavaträsk', "Skellefteå North' und "Ådelfors'. Die TSX Venture Exchange akzeptierte die Optionsvereinbarung am 6. Juli 2026 zur Einreichung. Der Erwerb ist stufenweise aktienbasiert strukturiert und setzt unter anderem kumulierte Arbeitsausgaben von 2 Mio. CAD voraus, wobei der Verkäufer behält eine rückkaufbare Förderabgabe von 2%.

Bei "Stavaträsk' schloss Hannan das erste Diamantbohrprogramm mit sieben Bohrlöchern über insgesamt 1.040 m ab. Die Analyseergebnisse sind laut Meldung innerhalb von sechs Wochen ab dem 6. Juli zu erwarten. Ein zweites Programm über rund 1.000 m ist erst nach Auswertung der ersten Ergebnisse vorgesehen. Für das aktuelle Programm wurde die Bohrgenehmigung nach Unternehmensangaben innerhalb von vier Wochen erteilt.

Das Ziel liegt rund 20 km nördlich der historischen Boliden-Lagerstätte auf demselben regionalen Schersystem. Oberflächenproben erreichten bis zu 93 g/t Gold und 24 g/t Silber. Acht Proben aus einem 650 m südöstlich gelegenen Findlingsfeld ergaben im Mittel 3,2 g/t Gold, 67 g/t Silber und 0,83% Kupfer, die Spitzenwerte lagen bei 11,2 g/t Gold, 154 g/t Silber und 2,43% Kupfer. Die historischen Angaben und die Boliden-Analogie wurden von Hannan nicht vollständig verifiziert und dienen nur als Explorationsmodell. Für "Stavaträsk' existiert bislang keine Mineralressource, und die Kontinuität der Mineralisierung in der Tiefe ist noch nicht belegt.

Quelle: Hannan Metals

Fazit: Oberflächenwachstum, Genehmigung und zwei anstehende Bohrkatalysatoren!

"Previsto' hat seine oberflächlichen Dimension erneut deutlich vergrößert. Der kartierte mineralisierte Brekzienkörper reicht nun über rund 305 m, alle 323 Kanalproben aus zwei Kampagnen enthielten Gold oder Silber, und eine ausgedehnte Silberanomalie ergänzt das geologische Bild. Gleichzeitig befindet sich die "DIA' im Prüfverfahren - der geplante Start der ersten Bohrungen 2027 wird damit konkreter.

In Schweden sorgt "Stavaträsk' für kurzfristigen Nachrichtenfluss: Das erste 1.040-m-Programmist abgeschlossen, die Analysen stehen aus. Positive Treffer könnten die europäische Option deutlich aufwerten.

Hannan Metals Limited (WKN: A2DJ8Y) verbindet damit ein großflächiges, noch ungebohrtes Gold-Kupfer-System in Peru mit einer erstmals getesteten Hochgrad-Option in Schweden. Die nächsten Belege müssen aus dem Labor, den peruanischen Genehmigungen und aus dem Bohrkern kommen. Und genau das macht Hannan so spannend.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

Hannan Metals Limited: "Hannan Significantly Expands Gold Mineralization Width Six Fold at Previsto, All 148 Channel Samples Mineralized, Peru", 3. Juni 2026.

Hannan Metals Limited: "Hannan Completes Maiden Drill Program at High-Grade Gold Project Stavaträsk in Sweden and TSXV Accepts Acquisition for Filing", 6. Juli 2026.

Hannan Metals Limited: "Hannan Submits DIA to Drill Peru's First Alkaline Epithermal Gold-Copper Discovery at Previsto", 14. Juli 2026

Hannan Metals Limited: "Hannan Expands Mineralized Breccia Footprint at Previsto to 305 metres - All 175 Channel Samples Mineralized", 22. Juli 2026.

Weitere Quellen: American Action Forum auf Basis des U.S. Monthly Treasury Statement, 14. Juli 2026; BullionVault/CFTC, 20. Juli 2026; Reuters, "China imports at nine-month high buoy copper prices", 20. Juli 2026; Reuters, Goldmarktbericht vom 28. Juli 2026; International Energy Agency, "Global Critical Minerals Outlook 2026". Intro-Bild: KI-generiertes Symbolbild.

Methodik und technische Grundlage: Die Darstellung beruht auf öffentlich zugänglichen Unternehmensmeldungen, Präsentationen und den darin genannten technischen Angaben. Es wurde kein eigenes Kurs-, Ressourcen- oder Wirtschaftlichkeitsmodell erstellt. Die Proben wurden nach Unternehmensangaben bei ALS in Lima unter Standardverfahren aufbereitet und unter anderem mittels Vier-Säure-Aufschluss/ICP-MS sowie 30-g-Brandprobe auf Gold analysiert. Michael Hudson, FAusIMM, Chairman und CEO von Hannan und qualifizierte Person nach NI 43-101, hat die technischen Inhalte der zugrunde liegenden Meldungen geprüft und genehmigt. Historische schwedische Daten wurden von Hannan nicht vollständig verifiziert. Ein Update ist derzeit nicht geplant.

Transparenz und Interessenkonflikte: Dieser Beitrag ist eine bezahlte Marketingmitteilung im Auftrag von Hannan Metals Limited. SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit dem Unternehmen und vergütet die JS Research GmbH für Erstellung und Verbreitung. Nach den vorliegenden Angaben halten Autor Jörg Schulte und die JS Research GmbH keine Aktien von Hannan Metals Limited und keine Netto-Position von mindestens 0,5%. Nach Kenntnis des Erstellers bestehen keine Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen zum Unternehmen. Beteiligung des Emittenten von mindestens 5% an JS Research GmbH oder SRC: nein.

Werblicher Charakter: Die Veröffentlichung dient der Information und positiven Darstellung des Unternehmens, ist jedoch ausdrücklich Werbung und keine unabhängige Finanzanalyse. Sie ist weder Anlageberatung noch eine individuelle Empfehlung, Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Aussagen und Einschätzungen spiegeln den Informationsstand zum Erstellungszeitpunkt wider und können sich ohne Vorankündigung ändern.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Der Artikel enthält Aussagen über Genehmigungen, geplante Bohrungen, erwartete Analyseergebnisse, weitere Explorationsprogramme und die mögliche Entwicklung der Projekte. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten. Risiken sind unter anderem ausbleibende oder verspätete Genehmigungen, abweichende Analyse- und Bohrergebnisse, fehlende Finanzierung, Kostensteigerungen, technische Probleme, politische und soziale Risiken sowie Rohstoffpreis- und Währungsschwankungen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen.

Explorations- und Probeneinschränkungen: Previsto ist bislang ungebohrt und verfügt über keine Mineralressource oder Mineralreserve. Kanalproben werden vom Unternehmen als repräsentativ für die anstehende Mineralisierung angesehen; wahre Mächtigkeiten sind jedoch noch nicht bekannt. Einzelne Oberflächen-, Findlings- oder historische Proben sind selektiv beziehungsweise noch nicht vollständig verifiziert und nicht notwendigerweise repräsentativ für durchschnittliche Gehalte, Kontinuität oder wirtschaftliche Abbaubarkeit. Mineralisierung in einer Probe bedeutet nicht automatisch einen wirtschaftlichen Gehalt.

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