© Foto: Markus Mainka - picture allianceDie Stimmung gegenüber europäischen Verteidigungswerten hellt sich langsam auf. Am Dienstag darf sich nach starken Zahlen Safran über satte Kursgewinne freuen. Französische Konzerne liefern, was Rheinmetall vermissen lässt Nach einer ganzen Reihe von zufriedenstellenden Quartalszahlen, insbesondere vom europäischen Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus sowie der französischen Rüstungsschmiede Thales, hellt sich die Stimmung gegenüber Verteidigungskonzernen aus Europa langsam wieder auf, nachdem deren Anteile wochen- und monatelang von heftigen Gewinnmitnahmen betroffen waren. Vor allem französische Titel befinden sich aktuell im Aufwind. Die Übertreibungen hinsichtlich Wachstumserwartungen und …
Enthaltene Werte: FR0000121329,NL0000235190,DE000A0D9PT0,DE0007030009,FR0000073272,GB00B63H8491Den vollständigen Artikel lesen
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