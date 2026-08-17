Folgende Geschaefte wurden von Amts wegen aufgehoben:
ISIN Name Datum Zeit Volumen Preis
US4385162056 HONEYWELL INTL NEW 17.08.2026 08:20:22 17 201,00 EUR
US38141G1040 GOLDMAN SACHS GRP INC 17.08.2026 08:21:06 40 895,00 EUR
US4581401001 INTEL CORP 17.08.2026 08:21:58 5 90,50 EUR
EU000A3LNXXX EU 23/30 MTN 17.08.2026 08:22:07 10.000 100,29 EUR
US8740541094 TAKE-TWO INTERACT 17.08.2026 08:23:03 53 214,80 EUR
NL0011794037 AHOLD DELHAIZE 17.08.2026 08:24:09 200 32,80 EUR
NL0011794037 AHOLD DELHAIZE 17.08.2026 08:24:22 54 33,00 EUR
NL0012817175 ALFEN N.V 17.08.2026 08:25:11 30 13,35 EUR
SG1L01001701 DBS GRP HLDGS 17.08.2026 08:26:07 234 52,30 EUR
GB00B63H8491 ROLLS ROYCE HLDGS 17.08.2026 08:27:20 420 18,50 EUR
DE000A41YXXX COMMERZBANK AG 17.08.2026 08:27:42 2 39,80 EUR
US05464C1018 AXON ENTERPRISE 17.08.2026 08:30:55 19 525,40 EUR
KYG875721634 TENCENT HLDG 17.08.2026 08:33:33 6 49,50 EUR
US4385162056 HONEYWELL INTL NEW 17.08.2026 08:34:57 15 201,00 EUR
KYG851581069 STONECO A 17.08.2026 08:36:46 500 8,45 EUR
IE00B8KQN827 EATON CORP.PLC 17.08.2026 08:37:21 1 390,00 EUR
ISIN Name Datum Zeit Volumen Preis
US4385162056 HONEYWELL INTL NEW 17.08.2026 08:20:22 17 201,00 EUR
US38141G1040 GOLDMAN SACHS GRP INC 17.08.2026 08:21:06 40 895,00 EUR
US4581401001 INTEL CORP 17.08.2026 08:21:58 5 90,50 EUR
EU000A3LNXXX EU 23/30 MTN 17.08.2026 08:22:07 10.000 100,29 EUR
US8740541094 TAKE-TWO INTERACT 17.08.2026 08:23:03 53 214,80 EUR
NL0011794037 AHOLD DELHAIZE 17.08.2026 08:24:09 200 32,80 EUR
NL0011794037 AHOLD DELHAIZE 17.08.2026 08:24:22 54 33,00 EUR
NL0012817175 ALFEN N.V 17.08.2026 08:25:11 30 13,35 EUR
SG1L01001701 DBS GRP HLDGS 17.08.2026 08:26:07 234 52,30 EUR
GB00B63H8491 ROLLS ROYCE HLDGS 17.08.2026 08:27:20 420 18,50 EUR
DE000A41YXXX COMMERZBANK AG 17.08.2026 08:27:42 2 39,80 EUR
US05464C1018 AXON ENTERPRISE 17.08.2026 08:30:55 19 525,40 EUR
KYG875721634 TENCENT HLDG 17.08.2026 08:33:33 6 49,50 EUR
US4385162056 HONEYWELL INTL NEW 17.08.2026 08:34:57 15 201,00 EUR
KYG851581069 STONECO A 17.08.2026 08:36:46 500 8,45 EUR
IE00B8KQN827 EATON CORP.PLC 17.08.2026 08:37:21 1 390,00 EUR
© 2026 Xetra Newsboard