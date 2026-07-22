Die Kooperation von Alfen und CATL begleitet die Markteinführung von CATLs neuer Natrium-Ionen-Speicherplattform in Europa. Für Alfen erweitert sie das bislang auf Lithium-Ionen-Systeme ausgerichtete Batterieportfolio um eine weitere Zellchemie. Mit einem vereinbarten Speichervolumen von 5 Gigawattstunden (GWh) wollen der niederländische Energiespezialist Alfen und der chinesische Batteriehersteller CATL den Einsatz von Natrium-Ionen-Batterien in Europa vorantreiben. Nach Angaben der Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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