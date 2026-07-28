Baar - Dem Bauzulieferer Sika ist offenbar die Wende geglückt. Der Innerschweizer Konzern ist im ersten Halbjahr organisch, also ohne Währungseinflüsse und ohne Akquisitionen, wieder gewachsen. Die Börse dankte es mit einem Kurssprung. Von Januar bis Juni 2026 setzte Sika mit seinen Produkten, die etwa zur Verstärkung und Abdichtung von Baumaterialien verwendet werden, 5,59 Milliarden Franken um. In Lokalwährungen entspricht dies einem Wachstum von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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