Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Dienstag erneut den Sorgen über die unsichere Lage in Nahost sowie über einen KI-bedingten Rückschlag entzogen. Der Leitindex SMI erklomm dabei neue Rekordhöhen. Erleichterung über die seit dem Wochenende anhaltende Entspannung im Iran-Krieg stützte die Finanzmärkte den zweiten Handelstag in Folge. Noch sei aber völlig offen, wie nachhaltig das sei, kommentierte ein Marktbeobachter. Auch kommen mit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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