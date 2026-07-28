Zürich - Die neue Auflage der Accenture-Studie «Pulse of Change» zeigt: In der Schweiz ist die Zuversicht und der Zugang zu KI deutlich höher als im globalen Durchschnitt. Gleichzeitig befürchtet mehr als die Hälfte der Schweizer Erwerbstätigen, dass der Berufseinstieg für junge Talente durch die Technologie schwieriger wird. Dies unterstreicht die Dringlichkeit für strukturierte Ausbildungsprogramme in Unternehmen. Schweizer Mitarbeitende gehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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