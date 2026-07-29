Nordex hat im zweiten Quartal 2026 eine überzeugende Leistung erbracht, mit einem Umsatz von 2,18 Mrd. EUR, was einem Anstieg von 16,3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und leicht über den Erwartungen liegt. Das EBITDA verdoppelte sich auf 224 Mio. EUR, was etwa 17,9 % über den Erwartungen liegt. Die Marge erreichte 10,3 %, was einer Verbesserung um 4,5 Prozentpunkte im Jahresvergleich entspricht, unterstützt durch eine starke Projektdurchführung, anhaltendes Servicewachstum und einen positiven freien Cashflow von 165 Mio. EUR. Auch die Auftragsdynamik blieb robust, mit einem Gesamtauftragsvolumen von rund 3,5 Mrd. EUR, einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,6x und einem Auftragsbestand von 18,4 Mrd. EUR, gegenüber 14,3 Mrd. EUR im Vorjahr. Das Management hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut bestätigt, während die Stärke des Quartals uns dazu veranlasst, unsere Schätzungen zu erhöhen und nun bereits in diesem Jahr mit einer zweistelligen EBITDA-Marge zu rechnen. Allerdings könnte Europa, insbesondere Deutschland, einen Höhepunkt erreichen, und es bleibt unklar, inwieweit die stärkere Nachfrage aus den USA eine Verlangsamung ausgleichen kann. Wir bestätigen unser Kursziel von 44,00 EUR, stufen jedoch von HOLD auf BUY hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nordex-se





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