© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESSErstmals mehr als 1 Milliarde US-Dollar Quartalsumsatz, Prognose rauf, Aktie zweistellig im Plus: Bloom Energy rückt tiefer in den KI-Infrastrukturtrade. Bloom Energy hat im zweiten Quartal deutlich stärker abgeschnitten als erwartet und sich damit noch tiefer in den KI-Infrastrukturtrade geschoben. Die Aktie lag am Mittwoch im US-Vorhandel zeitweise rund 13 Prozent im Plus, nachdem der Hersteller von Brennstoffzellen und Vor-Ort-Stromsystemen erstmals mehr als eine Milliarde US-Dollar Quartalsumsatz erzielt hatte. Bis zum regulären Handelsschluss hatte das Papier seit Jahresbeginn bereits rund 92 Prozent zugelegt. Der Umsatz sprang im Jahresvergleich um 165,5 Prozent auf 1,07 Milliarden …
Enthaltene Werte: US0255371017,US68389X1054,US0937121079Den vollständigen Artikel lesen
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