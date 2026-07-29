In den vergangenen Handelswochen wurde die Nvidia-Aktie bereits mehrfach am Widerstand bei 212,19 US$ abgewiesen. So auch in der Vorwoche, woraufhin der Titel bis zum gestrigen Tagestief rund -10% verlor. In meiner letzten Analyse hatte ich einen erneuten Rücklauf in Richtung 200 US$ bereits als mögliche Chance eingeordnet. Das gestrige Tagestief wurde gekauft, sodass die wichtige Unterstützung um 195 US$ zunächst verteidigt werden konnte. Mein Kollege ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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