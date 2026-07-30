Galvanik als Wachstumstreiber: De.mem gewinnt im deutschen Industriemarkt an Profil

Anzeige / Werbung

De.mem treibt sein Geschäft mit industrieller Abwasseraufbereitung in Deutschland weiter voran. Zwei Projekte für Kunden aus der Galvanikindustrie erreichen zusammen ein Volumen von rund einer Million australischen Dollar. Damit setzt der Wassertechnologiespezialist seinen Wachstumskurs in einem Markt fort, der hohe technische Anforderungen mit zunehmendem regulatorischem Druck verbindet.

Ein Projekt ist bereits abgeschlossen. Die wesentlichen Zahlungseingänge erfolgten im ersten Quartal 2026. Ein zweiter Auftrag befindet sich derzeit in der Umsetzung. Beide Projekte zeigen, dass De.mem auch bei komplexen industriellen Anwendungen gefragt ist. Deutschland zählt für das Unternehmen zu den wichtigsten europäischen Industriemärkten und bietet aus Sicht des Managements weiteres Potenzial für moderne Wasser- und Abwasserlösungen.

Spezialanlage für einen deutschen Maschinenbauer

Über das erste Projekt hatte De.mem bereits im Quartalsbericht zum September 2025 informiert. Der Auftrag besitzt ein Volumen von rund 500.000 AUD (etwa 300.000 EUR). Die wesentlichen Zahlungen gingen im ersten Quartal 2026 ein.

Im Zentrum stand die Entwicklung, Lieferung und Inbetriebnahme einer hoch spezialisierten, vollautomatisierten Anlage. Sie behandelt Abwässer aus der Galvanikproduktion und wurde in einem Werk in Süddeutschland installiert. Die Technik ist auf anspruchsvolle industrielle Fertigungsprozesse zugeschnitten.

Auftraggeber ist ein größeres deutsches Mittelstandsunternehmen. Es entwickelt und produziert Präzisionsmaschinen, darunter Schleifmaschinen, und vertreibt diese sowohl in Deutschland als auch auf internationalen Märkten. Die neue Anlage soll die Abwasserbehandlung effizienter und nachhaltiger machen. Gleichzeitig unterstützt sie das Unternehmen dabei, hohe Umweltstandards einzuhalten.

Für De.mem ist das Projekt ein Beleg für die eigene Stärke bei maßgeschneiderten Lösungen. Entscheidend ist dabei das Zusammenspiel aus Automatisierung, Prozesssicherheit und technischer Spezialisierung. Gerade in der Oberflächen- und Galvanotechnik kommt es darauf an, Abläufe zuverlässig zu steuern und Abwässer präzise zu behandeln.

Modernisierung für einen internationalen Gebäudetechnikkonzern

Das zweite Projekt betrifft die Modernisierung einer bestehenden Abwasseraufbereitungsanlage. Auftraggeber ist ein international tätiger Gebäudetechnikkonzern. Der Auftrag soll bis Ende 2026 umsatzwirksam werden und stärkt die Stellung von De.mem als Spezialanbieter im deutschen Industriemarkt.

Erstmals vorgestellt wurde das Projekt im Quartalsbericht zum Dezember 2025. Das Volumen liegt ebenfalls bei rund 500.000 AUD (etwa 300.000 EUR). Die Fertigung der Anlagentechnik läuft bereits. Auslieferung und Installation werden derzeit vorbereitet. Den Großteil der Zahlungseingänge erwartet De.mem bis Ende 2026.

Bei dem Projekt wird eine bestehende Abwasseraufbereitungsanlage für eine Galvaniklinie modernisiert. Zentrale Komponenten werden durch leistungsfähigere Systeme ersetzt. Dadurch sollen Betriebssicherheit und Effizienz steigen. Zugleich wird die Anlage an aktuelle technische und regulatorische Anforderungen angepasst.

Die Installation erfolgt an einem Produktionsstandort in Nordrhein-Westfalen. Auftraggeber ist die deutsche Tochtergesellschaft einer weltweit tätigen Unternehmensgruppe. Das Unternehmen entwickelt und produziert Hardwarelösungen für Gebäude. Zum Sortiment gehören Türsysteme, Schließanlagen und weitere sicherheitsrelevante Gebäudekomponenten für internationale Märkte.

Zwei Projekte mit Signalwirkung

Mit dem Modernisierungsauftrag zeigt De.mem, dass das Unternehmen nicht nur neue Anlagen plant und liefert. Auch die Nachrüstung und Optimierung bestehender Systeme gehört zum Leistungsspektrum. Gerade in der Galvanotechnik wächst der Bedarf an effizienten und nachhaltigen Lösungen zur Abwasserbehandlung.

Die beiden Projekte stärken damit die Rolle von De.mem als Spezialanbieter für industrielle Wasser- und Abwasseraufbereitung in Europa. Zugleich deckt das Unternehmen zwei unterschiedliche Einsatzfelder ab: den Neubau einer Anlage und die Modernisierung eines bestehenden Systems.

Das kombinierte Auftragsvolumen von rund einer Million AUD unterstreicht das Potenzial des deutschen Industriemarktes. Für De.mem entsteht daraus eine solide Grundlage für weiteres Wachstum und zusätzliche Umsätze bis Ende 2026.

---.-

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" und/oder "De.mem". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien



Quelle:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-de-mem-sieht-stabilen-wachstumspfad-und-blickt-positiv-in-die-zukunft/5186826/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.de



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

The post Galvanik als Wachstumstreiber: De.mem gewinnt im deutschen Industriemarkt an Profil appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000DEM4