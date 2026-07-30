Allschwil - Das Biotechunternehmen Idorsia sieht sich nach dem ersten Semester 2026 auf Kurs zu den eigenen Zielen. Im Fokus steht dabei vor allem der Hoffnungsträger Quviviq (Daridorexant). Der Umsatz insgesamt ging im ersten Halbjahr um 21 Millionen auf 110 Millionen Franken zurück, wie Idorsia am Donnerstag mitteilte. Rund 91 Millionen erwirtschaftete die Gesellschaft mit dem Schlafmittel Quviviq. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist dies ein Anstieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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