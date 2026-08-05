FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BARCLAYS CUTS AG BARR PRICE TARGET TO 580 (590) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 2900 (3200) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SMITH & NEPHEW TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 1050 (1290) PENCE - BARCLAYS RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 4500 (4200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 194 (181) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 270 (330) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 2900 (3300) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 450 (520) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 5520 (5140) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HALEON PRICE TARGET TO 514 (512) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 5352 (5179) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 650 (580) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5050 (5040) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES UNITE GROUP PRICE TARGET TO 668 (623) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 280 (275) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1705 (1325) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 100 (92) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 550 (470) PENCE - 'SELL' - EXANE BNP CUTS HSBC TO 'UNDERPERFORM' - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 655 (625) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BP PRICE TARGET TO 660 (650) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1860 (1725) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1220 (1230) PENCE - 'HOLD' - ODDO BHF CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1240 (1320) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS ROTORK TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 503 (400) PENCE - RBC RAISES ASOS PRICE TARGET TO 400 (275) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 220 (210) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1620 (1520) PENCE - 'NEUTRAL'
- JPMORGAN CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 440 (445) PENCE - 'UNDERWEIGHT'
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