Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Gewinnsteigerung
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Mobimo mit operativ starkem ersten Halbjahr 2026
Luzern, 7. August 2026 - Das operative Geschäft im ersten Halbjahr 2026 war erfolgreich. Mobimo konnte damit an den Schwung des Vorjahres anknüpfen. Alle strategischen Pfeiler haben dazu beigetragen: Der Mietertrag wurde gesteigert, ansehnliche Entwicklungsgewinne realisiert und die Finanzierungssituation bleibt solide. Die Mietertragsbasis wird im zweiten Halbjahr 2026 dank Portfoliozugängen weiterwachsen.
Organisches Wachstum der Mietertragsbasis
Die Mietertragsbasis wird im zweiten Halbjahr 2026 dank Portfoliozugängen weiterwachsen. Im Aeschbachquartier in Aarau konnten die 126 Wohnungen des Hof- und Hallenhauses termingerecht fertig gestellt werden. Der Bezug der nahezu vollvermieteten Liegenschaften wurde Anfang August erfolgreich abgeschlossen. Kurz vor der Fertigstellung steht zudem das Projekt Berninastrasse in Zürich. Die Vermarktung wurde noch vor Ende der Berichtsperiode aufgenommen und stiess auf eine erfreuliche Nachfrage: Von den 16 Wohnungen sind nach kürzester Zeit bereits alle vermietet oder reserviert. Der Bezug des Neubaus ist für Oktober 2026 vorgesehen.
Die Weichen für ein organisches Mietertragswachstum für die nächsten Jahre sind bereits gestellt. Mit dem Nordbau, der letzten Ausbauetappe im Aeschbachquartier, entstehen bis Ende 2028 122 Mietwohnungen sowie ergänzende Gewerbeflächen im Erdgeschoss. Für den Neubau wird ein Teil der Bestandesstruktur weiter genutzt und damit beachtliche Mengen an grauer Energie eingespart. Die Teilrückbauarbeiten wurden im ersten Halbjahr 2026 planmässig aufgenommen.
Vermarktungserfolge im Office Tower
Erfreuliches Promotionsergebnis im ersten Halbjahr
Gut gefüllte Pipeline
Erneuerungsphase im Verwaltungsrat abgeschlossen
Ausführliche Berichterstattung
›› Den Halbjahresbericht 2026 finden Sie hier.
›› Präsentation Halbjahresergebnis 2026:
DatumFreitag, 7. August 2026
Daniel Ducrey (CEO) und Jörg Brunner (CFO) werden die Resultate präsentieren. Die Konferenz kann mit folgendem Link live als Webstream mit Audiosignal verfolgt werden (Registrierung erforderlich).
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