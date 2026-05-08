Aarau - Mobimo hat am Freitag an einem Kapitalmarkttag ihre bisherige Strategie bestätigt und für die Jahre bis 2030 weiteres Wachstum des Immobilienportfolios sowie eine stabile Dividendenpolitik in Aussicht gestellt. Zudem wurde die Guidance für 2026 bestätigt. Gleichzeitig warnte die Unternehmensführung vor aktuellen politischen Entwicklungen. Der Mietertrag soll im laufenden Jahr wie versprochen organisch um 3 Prozent wachsen, sagte das Management ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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