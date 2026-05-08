Mobimo Holding AG
/ Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges
Medienmitteilung
Kapitalmarkttag: Mobimo strebt bis 2030 Wachstum mit bewährten strategischen Prioritäten an
Luzern, 8. Mai 2026 - Die Mobimo Holding AG stellt heute an ihrem Kapitalmarkttag im Aeschbachquartier in Aarau die Strategie für die Jahre 2026 bis 2030 vor. Das Unternehmen setzt seinen bewährten Kurs konsequent fort und fokussiert sich auf ein nachhaltiges Wachstum des Investmentportfolios sowie die Realisierung attraktiver Entwicklungserträge. Dies mit einer weiterhin soliden Bilanz sowie einer verlässlichen und attraktiven Dividendenpolitik. Mobimo unterstreicht, dass das Geschäftsmodell und das Portfolio robust positioniert sind, um auch den politischen und regulatorischen Herausforderungen im Schweizer Immobilienmarkt wirksam zu begegnen.
Mit einem qualitativ hochwertigen Portfolio, einer starken Pipeline, einer hohen finanziellen Flexibilität und einer klaren strategischen Ausrichtung sieht sich Mobimo bestens darauf vorbereitet, auch in einem politisch anspruchsvollen Umfeld nachhaltig Mehrwert für Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen.
Alle Präsentationen zum heutigen Kapitalmarkttag sind auf der Website von Mobimo verfügbar: https://www.mobimo.ch/de/investoren/kapitalmarkttag
Weitere Termine
Ende der Medienmitteilungen
2323358 08.05.2026 CET/CEST