EQS-Ad-hoc: Brenntag SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

Brenntag SE hebt die Prognose für das operative EBITDA für das Geschäftsjahr 2026 an



07.08.2026 / 08:10 CET/CEST

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Brenntag SE hebt die Prognose für das operative EBITDA für das Geschäftsjahr 2026 an

Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0) erhöht die Prognose für das operative EBITDA für das Geschäftsjahr 2026. Auf Grundlage des anhaltend positiven Starts in das dritte Quartal erwartet Brenntag nun ein operatives EBITDA in einer Bandbreite von EUR 1.350 bis 1.450 Mio. (zuvor: EUR 1.250 bis 1.400 Mio.).

Brenntag bestätigt zudem die starken vorläufigen Ergebnisse für das zweite Quartal 2026, die die Anhebung der Prognose unterstützen.

Der Halbjahresfinanzbericht 2026 der Brenntag SE wird am 12. August 2026 veröffentlicht.

Essen, den 7. August 2026

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Managements der Brenntag SE beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Brenntag in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf www.brenntag.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Kontakt:

Brenntag SE

André Simon, Senior Vice President Corporate Investor Relations

Telephone: +49 201 6496 1824

Email: andre.simon@brenntag.com