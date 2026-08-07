Als der Augsburger Hersteller von Motoren und Antriebssystemen für militärische und zivile Anwendungen Renk im Mai die Zahlen für das 1. Quartal veröffentlichte, hielt unter den Marktakteuren eine gewisse Ernüchterung Einzug. Das sollte sich nun mit den Zahlen für das 2. Quartal bzw. für das 1. Halbjahr ändern. Die Anspannung war im Vorfeld groß, doch dieses Mal wusste Renk vollumfänglich zu überzeugen. Die Reaktion des Marktes fiel nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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