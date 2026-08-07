Ein fiktives Projekt ungefähr auf einem Drittel der Strecke zwischen Leipzig und Berlin: 25 Megawatt Photovoltaikleistung, dazu ein 20-Megawatt-, 40-Megawattstunden-Batteriespeicher. "Für diese fiktive Fallstudie nehmen wir an, dass die Photovoltaikanlage Priorität hat. Der Batteriespeicher teilt sich mit ihr den Netzanschluss, muss sich also danach richten, wann Netzkapazität verfügbar ist", sagt Xenia Ritzkowsky, Senior Consultant bei Enervis Energy Advisors. In dem Beispiel will sie den Speicher, der auch Strom aus dem Netz beziehen darf, mit 1,5 Zyklen pro Tag betreiben. Dieses Vorhaben stellt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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