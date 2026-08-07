Nonthaburi - Bei einer Schießerei an einer Schule in der Nähe von Bangkok sind am Freitag mindestens sieben Menschen getötet worden. Nach Angaben der Behörden handelte es sich bei dem Täter um einen Schüler, der sich nach der Tat selbst das Leben nahm.



Der Vorfall ereignete sich am Morgen an der Debsirin-Nonthaburi-Schule in der Provinz Nonthaburi. Der Jugendliche feuerte im Gebäude um sich und tötete dabei mindestens drei Lehrkräfte und drei Mitschüler. Etwa 15 weitere Personen wurden verletzt. Anschließend richtete er die Waffe gegen sich selbst.



Der Schüler überlebte die Schussverletzung zunächst und wurde von einem Rettungsteam vor Ort erstversorgt, starb jedoch wenig später. Die Ermittler gehen derzeit dem Tatmotiv nach. Nach Angaben der Polizei soll der Angreifer zuvor seine Großeltern erschossen haben, bevor er die Schule betrat.



Die Debsirin-Nonthaburi-Schule zählt rund 3.000 Schüler. Sie gehört zu einem Verbund von elf weiterführenden Schulen, die mit der prominenten Jungenschule Debsirin verbunden sind.





© 2026 dts Nachrichtenagentur