Bern - Die Stimmung der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten hat sich im Juli erneut verbessert. Sie verharrt allerdings weiterhin klar im negativen Bereich. Der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berechnete Index der Konsumentenstimmung lag im Juli 2026 lag bei -32,8 Punkten nach -35,8 Punkten im Juni, wie das Seco am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum Juli vor einem Jahr lag der Index um 2,0 Punkte tiefer. Negativer als noch ein Jahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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