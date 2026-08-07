Berlin - Der sogenannte "Nationale Sicherheitsrat" ist am Freitag unter dem Vorsitz des Bundeskanzlers telefonisch zusammengetreten. Das teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius mit.
Das Gremium habe sich zu dem Ereignis am Flughafen Leipzig/Halle am 4. August ausgetauscht. "Der Bundeskanzler steht dazu in fortwährendem Austausch mit Bundesminister Dobrindt und anderen Mitgliedern der Bundesregierung", hieß es.
Am Flughafen war in der Nacht zu Mittwoch eine mit Sprengstoff versehene Drohne gefunden worden.
Das Gremium habe sich zu dem Ereignis am Flughafen Leipzig/Halle am 4. August ausgetauscht. "Der Bundeskanzler steht dazu in fortwährendem Austausch mit Bundesminister Dobrindt und anderen Mitgliedern der Bundesregierung", hieß es.
Am Flughafen war in der Nacht zu Mittwoch eine mit Sprengstoff versehene Drohne gefunden worden.
© 2026 dts Nachrichtenagentur